В результате спецоперации, проведённой Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан при координации с органами прокуратуры, удалось пресечь деятельность одного из крупнейших подпольных наркопроизводств на юге страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

В ходе оперативных мероприятий в Таразе была обнаружена тщательно оборудованная нарколаборатория. Правоохранители изъяли свыше 66 килограммов синтетического наркотика "мефедрон", около двух тонн химических прекурсоров, а также профессиональное лабораторное оборудование, предназначенное для массового производства психотропных веществ.

По подозрению в организации и ведении незаконной деятельности задержан гражданин Казахстана. По решению суда он заключён под стражу. Следствие ведётся в рамках статьи 297-1 Уголовного кодекса РК - "Незаконное производство, переработка, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

Досудебное расследование продолжается. В соответствии с требованиями законодательства, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.