Комитет национальной безопасности продолжает активную работу по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

За период с октября 2025 года сотрудники КНБ провели масштабные оперативные мероприятия, направленные на пресечение наркопреступности в стране и блокировку каналов международного и регионального наркотрафика.

По итогам десяти проведённых операций удалось ликвидировать сразу три международных и три региональных канала поставок наркотиков. В ходе оперативных действий была разоблачена подпольная лаборатория по производству запрещённых веществ, а также наркоплантация, функционировавшая вне поля зрения правоохранительных органов. Эти результаты стали частью комплексной работы спецслужб по стабилизации наркоситуации и предотвращению распространения опасных веществ.

Из незаконного оборота изъято 622 килограмма наркотиков, включая психотропные вещества, гашиш и марихуану. Масштаб изъятия свидетельствует о значительном ущербе, нанесённом теневому наркорынку, и о росте эффективности мер, принимаемых в рамках борьбы с организованной преступностью.

По подозрению в совершении указанных правонарушений суд санкционировал арест 12 граждан Казахстана и 3 иностранных граждан. Против них начаты досудебные расследования, в ходе которых будет дана юридическая оценка их действиям и роли в выявленных преступных схемах.

Остальные сведения об операциях и фигурантах не подлежат разглашению в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.