Утром 10 сентября в социальных сетях появилась информация о якобы перестрелке на казахстанско-киргизской границе в Жамбылской области, в результате которой были ранены нарушители, передает BAQ.KZ. В Комитете национальной безопасности заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ведомство напомнило гражданам о необходимости проявлять осторожность при распространении непроверенной информации. Согласно пункту 3 статьи 274 Уголовного кодекса РК, распространение заведомо ложных сведений через СМИ, интернет и мессенджеры наказывается штрафом до 3000 МРП (11,8 млн тенге), исправительными или общественными работами, а также ограничением либо лишением свободы на срок до трёх лет.