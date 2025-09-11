  • 11 Сентября, 09:29

КНБ опроверг слухи о перестрелке на границе в Жамбылской области

Фото: Shutterstock

Утром 10 сентября в социальных сетях появилась информация о якобы перестрелке на казахстанско-киргизской границе в Жамбылской области, в результате которой были ранены нарушители, передает BAQ.KZ. В Комитете национальной безопасности заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ведомство напомнило гражданам о необходимости проявлять осторожность при распространении непроверенной информации. Согласно пункту 3 статьи 274 Уголовного кодекса РК, распространение заведомо ложных сведений через СМИ, интернет и мессенджеры наказывается штрафом до 3000 МРП (11,8 млн тенге), исправительными или общественными работами, а также ограничением либо лишением свободы на срок до трёх лет.

