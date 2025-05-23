Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. В ходе встречи был заслушан отчет о ключевых результатах работы ведомства с начала 2025 года, а также обсуждены приоритетные задачи на ближайший период, передаёт BAQ.KZ.

Безопасность государства

С начала года за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении 34 лиц продолжаются досудебные расследования.

Пресечены попытки въезда 212 иностранцев, связанных с терроризмом.

Въезд в Казахстан закрыт 1498 радикальным элементам.

Обнаружено 12 разыскиваемых за террористические и экстремистские преступления иностранных граждан.

Борьба с преступностью

Ликвидировано 13 организованных преступных групп, задержано 142 участника, арестовано 40.

Изъято 282 единицы огнестрельного оружия, 48 гранат, 4586 боеприпасов.

Уничтожено 12 нарколабораторий, перекрыто 25 каналов наркотрафика.

Изъято более 3,2 тонны наркотиков и 7,5 тонны прекурсоров.

Противодействие коррупции

Выявлены и пресечены преступные схемы с участием 15 должностных лиц.

Предотвращён ущерб государству в размере 1,6 трлн тенге, из которых 220 млрд тенге уже возмещены.

Защита границ и кибербезопасность

Задержано более 16 тысяч нарушителей, 3025 выдворены за пределы страны.

Пресечено более 600 попыток незаконного провоза оружия, наркотиков и других запрещённых предметов.

Не допущено перемещение через границу валюты на сумму 11 млрд тенге и товаров на 16,6 млрд тенге.

Отражено свыше 796 миллионов кибератак на информационные системы госорганов.

Президент Токаев дал ряд конкретных поручений, направленных на усиление работы в сфере национальной безопасности, борьбы с преступностью, защиты границ, противодействия коррупции и обеспечения кибербезопасности.