КНБ подтвердил арест бывших руководителей «КТЖ-Грузовые перевозки»
Задержанные заключены под стражу на два месяца по решению суда.
27 Ноября 2026, 22:32
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27 Ноября 2026, 22:3227 Ноября 2026, 22:32
196Фото: Pixabay.com
Комитет национальной безопасности подтвердил задержание бывших руководителей компании «КТЖ-Грузовые перевозки». Об этом сообщили в ведомстве.
По имеющейся информации, сотрудники КНБ арестовали экс-руководителей компании за день до задержания Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева.
С санкции суда задержанные помещены под стражу сроком на два месяца.
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