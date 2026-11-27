Комитет национальной безопасности подтвердил задержание бывших руководителей компании «КТЖ-Грузовые перевозки». Об этом сообщили в ведомстве.

По имеющейся информации, сотрудники КНБ арестовали экс-руководителей компании за день до задержания Нурлана Жакупова и Елжаса Отыншиева.

С санкции суда задержанные помещены под стражу сроком на два месяца.