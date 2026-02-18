Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил проведение досудебного расследования в отношении Гульбарам Мусагазиной. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК в ответе на запрос корреспондента BAQ.KZ.

– Проводится досудебное расследование, – проинформировали в ведомстве.

Официальных комментариев о процессуальном статусе Гульбарам Мусагазиной в рамках данного дела в правоохранительных органах не приводится.

Гульбарам Мусагазина ранее занимала должность заместителя акима Костанайская область. В её компетенцию входили вопросы бюджета и здравоохранения.

В социальных сетях и ряде публикаций имя экс-чиновницы связывали с резонансным уголовным делом о коррупции в сфере здравоохранения региона. Речь идёт об аресте бывшего руководителя областного управления здравоохранения Данияра Джандаева, его заместителя Ерболата Доспанова, а также главного врача Карасуской районной больницы Владимира Голубева.

Фото: Скриншот www.gov.kz

Между тем, Гульбарам Мусагазина освобождена от занимаемой должности. На официальном сайте акимата Костанайской области уже размещена вакансия на должность заместителя акима региона.