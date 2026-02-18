КНБ подтвердил досудебное расследование в отношении экс-заместителя акима Костанайской области
Информация о процессуальном статусе Гульбарам Мусагазиной официально не раскрывается.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил проведение досудебного расследования в отношении Гульбарам Мусагазиной. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК в ответе на запрос корреспондента BAQ.KZ.
– Проводится досудебное расследование, – проинформировали в ведомстве.
Официальных комментариев о процессуальном статусе Гульбарам Мусагазиной в рамках данного дела в правоохранительных органах не приводится.
Гульбарам Мусагазина ранее занимала должность заместителя акима Костанайская область. В её компетенцию входили вопросы бюджета и здравоохранения.
В социальных сетях и ряде публикаций имя экс-чиновницы связывали с резонансным уголовным делом о коррупции в сфере здравоохранения региона. Речь идёт об аресте бывшего руководителя областного управления здравоохранения Данияра Джандаева, его заместителя Ерболата Доспанова, а также главного врача Карасуской районной больницы Владимира Голубева.
Между тем, Гульбарам Мусагазина освобождена от занимаемой должности. На официальном сайте акимата Костанайской области уже размещена вакансия на должность заместителя акима региона.
Самое читаемое
- Цех по переработке верблюжьего молока запустят в Мангистауской области
- Во вторник произойдет первое солнечное затмение 2026 года
- Стало известно, какая пенсия будет у казахстанцев в 2030 году
- До 4 баллов: где сильнее всего ощутилось землетрясение в Алматинской области
- Кто представит Казахстан 17 февраля на Олимпиаде-2026