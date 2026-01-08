КНБ озвучил результаты деятельности по противодействию коррупции в 2025 году, передает BAQ.KZ.

Так, в 2025 году пресечена незаконная деятельность 895 лиц. Возбуждено 1 052 уголовных дела, по 969 завершено расследование, из них 860 направлено в суд.

- Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество и хищение бюджетных средств. В бюджет страны возмещено 16,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 3,3 млрд тенге, - говорится в сообщении.

Кроме того, за сообщение о фактах коррупции поощрено 61 лицо на сумму 24,2 млн тенге, сообщили в КНБ.