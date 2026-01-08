КНБ поощрило 61 гражданина за сообщения о коррупции
Общая сумма поощрения - 24,2 млн тенге.
Сегодня, 10:29
109Фото: Freepik
КНБ озвучил результаты деятельности по противодействию коррупции в 2025 году, передает BAQ.KZ.
Так, в 2025 году пресечена незаконная деятельность 895 лиц. Возбуждено 1 052 уголовных дела, по 969 завершено расследование, из них 860 направлено в суд.
- Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество и хищение бюджетных средств. В бюджет страны возмещено 16,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 3,3 млрд тенге, - говорится в сообщении.
Кроме того, за сообщение о фактах коррупции поощрено 61 лицо на сумму 24,2 млн тенге, сообщили в КНБ.
