  • 8 Января, 12:07

КНБ поощрило 61 гражданина за сообщения о коррупции

Общая сумма поощрения - 24,2 млн тенге.

Сегодня, 10:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik Сегодня, 10:29
Сегодня, 10:29
109
Фото: Freepik

КНБ озвучил результаты деятельности по противодействию коррупции в 2025 году, передает BAQ.KZ.

Так, в 2025 году пресечена незаконная деятельность 895 лиц. Возбуждено 1 052 уголовных дела, по 969 завершено расследование, из них 860 направлено в суд.

- Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество и хищение бюджетных средств. В бюджет страны возмещено 16,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 3,3 млрд тенге, - говорится в сообщении.

Кроме того, за сообщение о фактах коррупции поощрено 61 лицо на сумму 24,2 млн тенге, сообщили в КНБ.

 

Самое читаемое

Наверх