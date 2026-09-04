КНБ пресек деятельность 24 криминальных групп, задержаны более 169 человек

КНБ и полиция с начала года пресекли деятельность участников 24 криминальных групп в нескольких регионах Казахстана. Более 169 человек, включая лидеров группировок, задержаны по делам о вымогательстве, похищении людей, незаконном хранении оружия и других тяжких преступлениях, передает BAQ.KZ.

Операции проводились при координации прокуратуры.

Силовики выявили и ликвидировали источники нелегальных доходов, связанные с криминальными схемами в приграничье, промышленности и сфере охраны окружающей среды.

В КНБ не раскрыли размеры нелегальных доходов, названия группировок и регионы проведения операций.

По всем фактам ведутся досудебные расследования.

Другие сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана.