КНБ пресек деятельность 24 криминальных групп, задержаны более 169 человек
4 Сентября 2026, 12:14
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4 Сентября 2026, 12:144 Сентября 2026, 12:14
75Фото: КНБ РК
КНБ и полиция с начала года пресекли деятельность участников 24 криминальных групп в нескольких регионах Казахстана. Более 169 человек, включая лидеров группировок, задержаны по делам о вымогательстве, похищении людей, незаконном хранении оружия и других тяжких преступлениях, передает BAQ.KZ.
Операции проводились при координации прокуратуры.
Силовики выявили и ликвидировали источники нелегальных доходов, связанные с криминальными схемами в приграничье, промышленности и сфере охраны окружающей среды.
В КНБ не раскрыли размеры нелегальных доходов, названия группировок и регионы проведения операций.
По всем фактам ведутся досудебные расследования.
Другие сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК Казахстана.
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