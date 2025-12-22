КНБ РК выявил и пресек попытку незаконной реализации радиоактивного вещества. В результате спецоперации были задержаны двое жителей Актюбинской области и их сообщник из Шымкента, передает BAQ.KZ со ссылкой на Диапазон.

Как следует из материалов уголовного дела, гражданин Узбекистана незаконно приобрел обедненный уран массой 958,7 грамма и предложил его к продаже своему знакомому, проживающему в Шымкенте. В дальнейшем к поиску покупателей были привлечены двое жителей Актобе. Радиоактивное вещество было перевезено из Шымкента в Актобе на автомобиле.

Информация о готовящейся сделке стала известна КНБ. Спецслужба организовала оперативные мероприятия с участием подставного покупателя, которому был предоставлен муляж денежных средств. В ходе встречи за пределами города все участники сделки были задержаны.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является обедненным ураном и относится к радиоактивным материалам. В ходе судебного разбирательства обвиняемые полностью признали свою вину.

Суд приговорил двух жителей Актюбинской области к двум годам лишения свободы. Житель Шымкента получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с учетом рецидива. По решению суда радиоактивное вещество подлежит уничтожению.