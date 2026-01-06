Погранслужба КНБ овучила результаты своей работы в 2025 году, передает BAQ.KZ.

За год, по информации пограничников, привлечено к ответственности более 52 тысяч нарушителей законодательства в пограничной зоне. Предотвращен 17 541 факт незаконного перемещения товаров и грузов через границу, включая наркотические средства – 344 случая (свыше 1,5 тонн); оружие и боеприпасы – 847 случаев; религиозную литературу – 315 случаев; ГСМ – 5 900 случаев; товары народного потребления – 8 083 случая; валюту – 2 052 случая.

В акватории Каспийского моря пресечено 607 фактов браконьерства, в результате изъято 226 плавательных средств, 580 км сетей, 2 376 осетровых и 7 193 частиковых рыб, а также 24 тюленя.

Общая сумма предотвращённого ущерба составила более 75 млрд тенге.