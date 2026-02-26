КНБ Казахстана совместно с компетентными органами иностранного государства провел международную антинаркотическую операцию, передает BAQ.KZ.

В результате совместных действий в Алматы при получении 8 кг синтетического вещества «метамфетамин» задержан гражданин Казахстана.

– По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения «содержание под стражей», – сообщили в КНБ РК.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.