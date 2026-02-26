КНБ провел международную антинаркотическую операцию
Сегодня 2026, 09:18
148Фото: КНБ РК
КНБ Казахстана совместно с компетентными органами иностранного государства провел международную антинаркотическую операцию, передает BAQ.KZ.
В результате совместных действий в Алматы при получении 8 кг синтетического вещества «метамфетамин» задержан гражданин Казахстана.
– По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения «содержание под стражей», – сообщили в КНБ РК.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
