  • 29 Октября, 15:02

КНБ ведет расследование в отношении полицейских Аркалыка

Информацию подтвердили в прокуратуре региона.

Сегодня, 14:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
КНБ ведет расследование в отношении полицейских Аркалыка Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00
109

В отношении сотрудников полиции Аркалыка ведется досуденьное расследование. Следствие ведет КНБ, передает BAQ.KZ.

Информацию подтвердили в прокуратуре Костанайской области.

"Департаментом КНБ Костанайской области проведен ряд следственных действий в рамках зарегистрированного, уголовного дела в отношении сотрудников УП г. Аркалыка", - сообщили в ведомстве.

Подробности в интересах следствия не разглашаются.

Самое читаемое

Наверх