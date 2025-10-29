КНБ ведет расследование в отношении полицейских Аркалыка
Информацию подтвердили в прокуратуре региона.
В отношении сотрудников полиции Аркалыка ведется досуденьное расследование. Следствие ведет КНБ, передает BAQ.KZ.
Информацию подтвердили в прокуратуре Костанайской области.
"Департаментом КНБ Костанайской области проведен ряд следственных действий в рамках зарегистрированного, уголовного дела в отношении сотрудников УП г. Аркалыка", - сообщили в ведомстве.
Подробности в интересах следствия не разглашаются.
