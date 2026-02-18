Комитет национальной безопасности Казахстана проводит досудебное расследование в отношении первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыка Омара. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК в ответе на запрос корреспондента BAQ.KZ.

– В настоящее время проводится досудебное расследование. Иную информацию в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашать не можем, – сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы задержании чиновника. Однако официального подтверждения этим сведениям не поступало. В правоохранительных органах информацию о задержании не комментировали.

В акимате Восточно-Казахстанской области также заявляли, что не располагают официальными данными по данному вопросу. Там уточняли, что на тот момент чиновник находился во временном отпуске по состоянию здоровья.

Жаксылык Омар покинул пост акима Усть-Каменогорск в конце ноября 2025 года. После этого он был назначен первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

Согласно открытым источникам, ранее он работал в РТРК «Казахстан», занимал должность помощника акима ВКО, возглавлял управление культуры региона, а также работал заместителем акима Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.