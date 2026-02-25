КНБ задержал экс-главу Фонда проблемных кредитов Минфина РК
Бывший председатель правления АО «Фонд проблемных кредитов» Министерства финансов задержан Службой по противодействию коррупции КНБ при координации прокуратуры по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, передает BAQ.KZ.
По материалам следствия, он незаконно предоставил право частному собственнику удержать денежные средства с реализации залогового имущества, обязательных перечислению в Фонд, причинив ущерб государству в 11,4 млрд тенге.
Кроме того, им продано госимущество по заниженной стоимости, в результате чего бюджет недополучил более 1,3 млрд тенге.
– Также задержаны собственник компаний-должников и его соучастники, которые путем подделки документов реализовали залоговые земельные участки, причинив ущерб Фонду в размере 800 млн тенге. С санкции суда они взяты под стражу по статьям 190 и 361 Уголовного кодекса, на имущество наложен арест, – сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.
Проводится досудебное расследование.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
