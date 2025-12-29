Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал испытательный пуск двух дальнобойных стратегических крылатых ракет в направлении Желтого моря к западу от Корейского полуострова, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Об этом 29 декабря сообщили южнокорейское агентство Yonhap и AFP со ссылкой на северокорейские источники.

Как уточнило Центральное телеграфное агентство Кореи ЦТАК, пуски были осуществлены 28 декабря. Ракеты следовали по заданной траектории в течение 10 199 и 10 203 секунд соответственно, после чего успешно поразили цель.

В Сеуле сообщили, что запуск был произведен из района Сунан в окрестностях Пхеньяна. В северокорейских заявлениях подчеркивается, что подобные испытания направлены на укрепление обороноспособности страны. В Пхеньяне также заявили о намерении прилагать все усилия для неограниченного и устойчивого развития ядерных сил.

Ранее КНДР проводила испытания баллистических ракет в начале ноября, примерно через неделю после того, как президент США Дональд Трамп во время визита в регион выразил заинтересованность во встрече с Ким Чен Ыном. Официального ответа на это предложение со стороны Пхеньяна не последовало.

На фоне роста напряженности в регионе в октябре Трамп заявил о намерении США построить для Южной Кореи атомную подводную лодку вместо действующих дизельных. В конце декабря газета The New York Times сообщила, что КНДР продемонстрировала фотографии своей первой подводной лодки с атомной силовой установкой.

Эксперты отмечают ускорение гонки вооружений на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. По их оценкам, усиление военной активности обеих Корей сопровождается ростом оборонных расходов в регионе и повышенным вниманием союзников США к вопросам безопасности.