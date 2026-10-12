КНДР выпустила несколько баллистических ракет, одна пролетела больше 900 километров

Северная Корея в понедельник запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Одна из них пролетела больше 900 км. В Японии допускают, что это могло быть гиперзвуковое оружие.

О запуске сообщили военные Южной Кореи. Представитель Объединенного комитета начальников штабов Чан До Ён сказал, что ракеты разных типов выпустили из района вокруг Пхеньяна. Главный аэропорт столицы КНДР в последние годы часто служит стартовой площадкой.

По словам Чана, одна ракета пролетела больше 900 км и упала в море. О других он подробностей не сообщил, сколько всего ракет засекли, в комитете не уточнили, передает Associated Press.

Заместитель министра обороны Японии Такаси Кояри сообщил, что Япония зафиксировала как минимум две ракеты, запущенные с разницей в 17 минут. Первая пролетела около 220 км, вторая больше 910 км. Обе упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Вторая ракета летела по «нерегулярной» траектории. По словам Кояри, это может говорить о том, что она гиперзвуковая. О повреждениях самолетов или судов не сообщается.

Серия испытаний

КНДР в последнее время все чаще испытывает оружие, расширяя арсенал систем, способных нести ядерный заряд. 3 октября Пхеньян испытал ракету, которую назвал гиперзвуковой ракетой средней дальности. По заявлению КНДР, она создана, чтобы обходить системы противоракетной обороны Южной Кореи и Японии.

Северная Корея проводила и другие ракетные пуски, учения с боевой стрельбой и ввела в строй новый военный корабль.

Новый запуск произошел через несколько дней после того, как Южная Корея в пятницу испытала собственное гиперзвуковое оружие. Оно должно лететь как минимум в пять раз быстрее звука и обходить системы ПРО. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал его важным для укрепления обороны страны.

Чан До Ён считает, что пуски КНДР, вероятно, нужны для развития ракетных технологий и могут быть ответом на южнокорейское испытание.

Реакция соседей

Служба национальной безопасности при президенте Южной Кореи призвала КНДР «немедленно прекратить» пуски баллистических ракет. В Сеуле напомнили, что они нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Япония направила КНДР протест через посольства в Пекине.

Отношения двух Корей обострились еще в прошлом месяце. Тогда у границы на минах подорвались трое южнокорейских военных. Военные Южной Кореи и Командование ООН во главе с США пришли к выводу, что мины установила КНДР. Пхеньян свою причастность отрицает и высмеял требования извиниться.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в последние годы прекратил всякое сотрудничество с Южной Кореей и назвал ее постоянным врагом. Предложения президента США Дональда Трампа возобновить диалог, который прервался в 2019 году, он пока отвергает. Пхеньян требует, чтобы Вашингтон отказался от «враждебной» политики и перестал ставить денуклеаризацию условием переговоров.