В преддверии важного саммита в Сеуле, где президенты Южной Кореи и США намерены обсудить вопросы безопасности и сотрудничества, Пхеньян совершил очередной провокационный шаг, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

22 октября южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в северо-восточном направлении, в сторону Восточного моря.

Это первый такой запуск после вступления в должность нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в июне и первый с мая этого года. В заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи подчеркивается, что обнаруженные снаряды "предположительно являются баллистическими ракетами малой дальности".

Тем временем новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити успокоила общественность, заявив, что запуск не угрожает безопасности Японии, а Токио продолжает тесно сотрудничать с Вашингтоном, обмениваясь информацией в реальном времени.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится на следующей неделе в Сеуле, станет ареной важных встреч: кроме переговоров президентов Южной Кореи и США, ожидается также встреча лидера США Дональда Трампа с председателем Китая Си Цзиньпином. Запуски Пхеньяна, по мнению экспертов, могут стать попыткой оказать давление на международных игроков в преддверии этих диалогов.