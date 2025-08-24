КНДР обвинила Южную Корею в открытии предупредительного огня в приграничной зоне. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, южнокорейские военные произвели более десяти выстрелов из крупнокалиберного пулемета калибра 12,7 миллиметра, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Lenta.ru.

Как утверждает Пхеньян, огонь был открыт по северокорейским военнослужащим, которые занимались строительными работами "по укреплению заграждений" вблизи демаркационной линии.

С заявлением выступил заместитель начальника Генерального штаба Корейской народной армии, отметивший, что подобные действия Сеула расцениваются как провокация.