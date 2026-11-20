Книгу всё чаще обсуждают на площадках образовательных учреждений, в социальных сетях, культурных проектах и общественных инициативах. К популяризации чтения подключаются представители творческой интеллигенции, известные артисты, педагоги и общественные деятели, призывая аудиторию не просто покупать книги, а находить время для чтения, делиться впечатлениями и открывать для себя новые произведения. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Особый импульс этому направлению придало решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева. 16 мая 2026 года Президент подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Документ предусматривает комплекс мер по укреплению интеллектуального и культурного потенциала общества, развитию читательской инфраструктуры, поддержке отечественных авторов и популяризации национального литературного наследия.

В центре внимания — формирование устойчивой привычки читать у детей, подростков и взрослых, модернизация библиотек, создание современных общественных пространств, развитие цифровых ресурсов и расширение доступа к книгам. Инициатива предполагает, что чтение должно стать естественной частью повседневной жизни, а не ограничиваться школьной программой или подготовкой к экзаменам.

Чтение становится общенациональным движением

Одним из масштабных практических шагов стал республиканский марафон «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация», стартовавший осенью 2026 года. Проект объединил участников разных возрастов и профессий: школьников, студентов, педагогов, государственных служащих, семейные команды и представителей творческой интеллигенции. В марафоне предусмотрены семь направлений, а участникам предлагается прочитать 15 произведений из рекомендованного списка, включающего казахстанскую литературу, мировую классику и современные книги.

Чтение в рамках проекта сопровождается не только прохождением книг, но и отзывами, обсуждениями, тестированием и интеллектуальными заданиями. Такой формат позволяет превратить личное увлечение в коллективную активность, когда читатели делятся впечатлениями, рекомендуют произведения друг другу и привлекают к литературе свою аудиторию.

К инициативе присоединился и известный казахстанский певец Димаш Кудайберген. Артист сообщил о своём участии в марафоне в направлении «Парасат» и поделился впечатлениями от прочитанной автобиографической книги художника и активиста антиядерного движения Карипбека Куюкова «Жизнь без рук». Певец рассказал, что его впечатлили жизненный путь автора, стойкость и сила духа. Он выразил надежду, что марафон побудит людей читать новые книги, извлекать из них уроки и делиться прочитанным.

Участие известных личностей в подобных проектах имеет особое значение. Для молодёжи, которая следит за артистами, музыкантами и блогерами в социальных сетях, личный пример кумира может стать дополнительной мотивацией. Если человек, чьё творчество востребовано и популярно, рассказывает о прочитанной книге, обсуждает её содержание и делится собственными выводами, чтение перестаёт восприниматься исключительно как обязательное занятие. Оно становится частью современной культуры общения.

Результаты марафона уже демонстрируют значительный интерес. По данным организаторов, за первые 59 дней участники прочитали более 1,1 миллиона книг и опубликовали столько же отзывов. В социальных сетях появилось свыше 64 тысяч видеоотзывов, а к проекту присоединились представители разных регионов страны. Таким образом, книга становится предметом обсуждения не только в аудиториях и библиотеках, но и в цифровом пространстве.

Библиотеки меняют формат

Важную роль в формировании читающего общества продолжают играть библиотеки. Сегодня они постепенно отходят от привычного представления о книгохранилище, превращаясь в современные общественные пространства, где можно не только получить книгу, но и встретиться с автором, принять участие в дискуссии, посетить лекцию, образовательный мастер-класс или литературный клуб.

BAQ.KZ

Согласно данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2026 года в Казахстане действовали 3 912 общедоступных библиотек. По итогам 2025 года они зафиксировали более 55,2 миллиона посещений. За этот период библиотеками было проведено около 234,8 тысячи мероприятий, что свидетельствует о расширении их культурно-просветительской деятельности.

В библиотечную сферу внедряются цифровые технологии, обновляются книжные фонды, создаются пространства для работы, общения и досуга. В 2025 году в стране открыли три новые библиотеки и модернизировали 36 городских и сельских объектов. В 2026 году запланировано обновление ещё 30 библиотек. Кроме того, в Астане, Алматы и Кызылорде предполагается строительство новых президентских библиотек.

Отдельное направление — развитие цифрового чтения. За последние пять лет количество просмотров книг в электронном формате превысило девять миллионов. Создание Национальной цифровой библиотечной платформы должно объединить электронные каталоги, цифровые коллекции, образовательные ресурсы и современные сервисы, обеспечив более широкий доступ к литературе независимо от места проживания.

Вместе с тем, развитие библиотек предполагает не только техническое обновление, но и создание комфортной среды, в которой человек захочет проводить время. Открытые книжные полки, читательские зоны, небольшие пространства для книгообмена, библиотеки нового формата — всё это позволяет сделать книгу более доступной и приблизить её к повседневной жизни людей.

Особое внимание уделяется детям. С 2023 года в Казахстане реализуется программа «Балалар кітапханасы», направленная на привитие школьникам любви к чтению, повышение интереса к литературе и обеспечение доступа к качественным книгам. Сегодня библиотечный фонд организаций образования составляет 142 миллиона экземпляров, в том числе более 29 миллионов книг художественной литературы. В школах и колледжах функционируют 1 956 библиотечных коворкинг-центров, где учащиеся могут читать, участвовать в обсуждениях, литературных встречах и интеллектуальных мероприятиях.

От инициативы — к школьной практике

Важным условием развития культуры чтения остаётся работа непосредственно в школах, где привычка обращаться к книгам формируется с детства. Одним из форматов, набирающих популярность, становится проект «12 месяцев — 12 книг», предполагающий последовательное чтение литературы в течение года, обсуждение произведений, анализ содержания и творческие задания по прочитанному.

Подобный подход реализуют и в инновационной школе «ALTYN ADAM» города Есик Алматинской области. Здесь решили не ограничиваться традиционными уроками литературы и школьной библиотекой, а создать дополнительное пространство, которое сделает книгу частью повседневной жизни учащихся.

На третьем этаже школы открыли книжный уголок — уютную зону с полками, книгами и местами для отдыха. Здесь установлены диванчики, чтобы ученики могли в свободное время взять понравившееся издание и почитать в комфортной обстановке. Пространство рассчитано на всех желающих и не требует специальной записи или посещения библиотеки. Ребёнок может просто прийти, выбрать книгу и провести время за чтением.

На открытии присутствовали педагоги, представители других школ, городские старейшины, родители и гости. В приветственном слове директор учебного заведения Ботагоз Шарибек подчеркнула, что формирование интереса к литературе начинается с доступности книги и возможности самостоятельно выбирать, что читать. По её словам, важно создавать условия, при которых чтение становится не обязанностью, а естественной потребностью ребёнка.

BAQ.KZ

В рамках мероприятия также презентовали собственную цифровую платформу школы, созданную для реализации инициативы «12 месяцев — 12 книг». Зарегистрироваться на ней могут как ученики, так и учителя. Пользователь выбирает произведение, которое читает в данный момент, а после завершения знакомится с заданиями и проверяет, насколько хорошо усвоил содержание книги. Система позволяет отслеживать читательскую активность, количество прочитанных произведений и результаты участников.

Таким образом, цифровой инструмент помогает сделать чтение более организованным, формировать индивидуальную читательскую траекторию и поддерживать интерес через интерактивные задания. При этом технология используется не вместо книги, а как средство мотивации и контроля собственного прогресса.

Поддержали инициативу и родители школьников, передав в дар книги. Гости мероприятия также принесли издания, которыми пополнили полки нового книжного уголка. Такой формат участия подчёркивает, что развитие культуры чтения — общая задача школы, семьи и общества. Ведь дети гораздо охотнее обращаются к книгам, когда видят заинтересованность взрослых и сами становятся участниками подобных инициатив.

Программа дня объединила литературу, театр и творчество. Гости познакомились с книжными проектами школы, а завершилось мероприятие театральной постановкой «Что мне писать, мама?!», подготовленной школьным коллективом.

BAQ.KZ

Культура чтения — инвестиция в будущее

Развитие культуры чтения невозможно обеспечить исключительно разовыми акциями или призывами. Оно требует последовательной работы, доступности литературы, поддержки библиотек, участия педагогов, родителей и общественных деятелей. Не менее важно, чтобы у каждого человека была возможность найти книгу по интересам, возрасту и жизненным запросам.

Чтение помогает развивать словарный запас, критическое мышление, способность анализировать информацию, формулировать собственную позицию и понимать окружающих. В условиях стремительного распространения цифрового контента эти навыки приобретают особую значимость. Книга позволяет не только получать знания, но и учиться сосредоточенности, вдумчивости и самостоятельному анализу.

Именно поэтому инициатива «Читающая нация» рассматривается как долгосрочный проект, направленный на формирование интеллектуального общества. Указ Президента предусматривает дальнейшее развитие библиотечной инфраструктуры, поддержку авторов, популяризацию отечественной литературы, создание Национальной премии за достижения в развитии культуры чтения и разработку концепции «Читающая нация» на 2027–2031 годы.

Главная задача — сделать так, чтобы чтение не оставалось формальным требованием, а стало привычкой, передаваемой из поколения в поколение. И начинаться этот путь может с простых вещей: подаренной книги, уютного книжного уголка в школе, семейного чтения, разговора о любимом произведении или личного примера известного человека.

Потому что читающая нация формируется не за один день. Она начинается с каждого человека, который однажды открывает книгу и решает прочитать её до конца.