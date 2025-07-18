В последние годы в Казахстане всё чаще звучит мысль о необходимости возрождения культуры чтения. Книги называют инструментом формирования сильной и сознательной нации, но реальность говорит о противоречиях. Инфраструктура библиотек устарела, книги дорожают, молодые авторы печатают свои произведения почти штучно, причем их реклама зачастую не выходит за рамки личного аккаунта в соцсетях. А издательства борются за выживание. Они в открытую говорят о нерентабельности публикации отечественного контента. Можно ли говорить о "читающей нации" в таких условиях? И что нужно сделать, чтобы чтение вновь стало ценностью не на словах, а на деле, разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Если проанализировать данные Бюро нацстатистики, число общедоступных библиотек в Казахстане начало уменьшаться с 2012 года. За последние 13 лет их количество сократилось на 7%. Однако дело не только в этом. С одной стороны в стране активно продвигают культуру чтения, а с другой - не спешат решать скопившиеся в этой системе проблемы.

На заседании третьего Национального Курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости укоренять в обществе высокую культуру чтения. Книги президент назвал самыми значимыми ступеньками к прогрессу нации. По его словам, они должны быть доступными. А для развития сферы нужны комлексные меры. В этом году в республике даже утвердили Национальный день книги. А в школах продолжили практиковать восьмиминутное чтение. Проект запустили еще 2 года назад. По задумке, дети должны приносить любимые произведения и читать их ежедневно перед началом занятий.

Впрочем, к чтению, как к базовому навыку для формирования грамотной, успешной и конкурентоспособной личности власти апеллируют не впервые. Еще пять лет назад в Казахстане запустили проект "Читающая школа - читающая нация". Реакция школьников оказалась неоднозначной. Одни приносили книги для вида, другие - действительно, втянулись.

В то же время, как показывает реальность, продвинуть чтение как социальную норму, задача сложная. Здесь нужны не лозунги, а системная работа.

По информации Бюро нацстатистики, с начала года книги в стране подорожали почти на 2 %. Это связано с ростом цен на печать, бумагу и логистику. В условиях, когда казахстанцы пытаются экономить практически на всем, многие предпочли сократить эту статью расходов. К примеру, в четвертом квартале прошлого года траты на книги и газеты снизились на 2,7 %.

Основательница "Клуба ленивых читателей" Мадина Садвакасова также говорит о низкой доступности книг. По ее мнению, читающей нацией казахстанцев пока назвать нельзя. Она уверена, дело не в способностях, а в системной недооценке чтения как ценности. Нет и повседневного контакта с книгами. В школах скучно, дома нет примера, а в окружении - не модно.

"Люди и так не читают, а теперь ещё и не могут позволить себе книгу за 8–15 тысяч тенге. Нет регулирования. Почему нет ценовой поддержки издательств? Почему книги, по сути, предмет роскоши, а не базовый культурный продукт? Это тревожно. Потому что, если книга становится недоступной, мы получаем общество, которое теряет способность критически мыслить, становится зависимым от чужого мнения и легко поддаётся манипуляции. Мягко говоря, вопрос культурного уровня становится вопросом национальной безопасности", - считает Садвакасова.

Конечно, книги можно брать в библиотеках. Однако проблема в том, что формат работы, а также их фонд устарели. Большинство из них базируется в старых зданиях, где до сих пор используют наследие прошлого. Порой, советский инвентарь, мебель и очень мало новой литературы.

"Чтение там не удовольствие, а наказание. Это не про современный опыт. Онлайн-каталоги и подписки практически не развиты. Хотя это можно изменить:10–15 обновлённых библиотек по стране могут стать точкой перелома, если туда пойдут молодые, если там будет Wi-Fi, кофе, и книги, которые живые, свежие и честные", - говорит основательница клуба любителей чтения.

Но для работы в современном формате digital-сервиса в библиотеках нет кадров. В стране острый дефицит библиотечных работников, не скрывают в министерстве культуры и информации. Сегодня в сети общедоступных библиотек работают около 10 тысяч специалистов, только у трети из них есть высшее образование. Профессия устаревает, а обновления кадров практически не происходит. Утерян престиж, в системе работают в основном сотрудники предпенсионного возраста. С 2022 года заработную плату библиотекарей начали поэтапно повышать на 20%. Но с учетом инфляции она все еще остается одной из самых низких. В среднем ее размер варьируется от 125 до 214 тысяч тенге. Размер зависит от расположения библиотеки и категории. Впрочем, низкую зарплату получают и другие специалисты, остро необходимые книжным хранилищам. Это программисты, IT-специалисты, бухгалтеры и другие.

По мнению Мадины Садвокасовой, повысить читательскую культуру можно системными мерами и конкретными действиями. Например, через удобную среду. Для этого нужны комфортные библиотеки и клубы, а также книжные полки в каждом кафе и автобусе. Изменить нужно и сам подход к преподаванию литературы в школах, отмечает основательница "Клуба ленивых читателей". По ее мнению, вместо пересказов необходимо больше обсуждать произведения.

"Развивать культуру чтения необходимо. Но этого недостаточно на словах, нужны действия. К примеру, государственная программа поддержки чтения как минимум на 3–5 лет. Снижение налоговой нагрузки и субсидии для издательств, чтобы книги не стоили как смартфоны. Модернизация библиотек и открытие новых культурных точек, особенно в регионах. Поддержка книжных клубов, фестивалей, авторов, блогеров, создающих вокруг книги среду. Запуск цифровой платформы для чтения, доступной для всех казахстанцев. Чтение - это не только про книги. Это про мышление. Про внутреннюю свободу, способность размышлять, выбирать и чувствовать. И если мы хотим видеть сильное и осознанное общество с этого и надо начинать", - уверена создательница клуба книголюбов.

Между тем, в министерстве культуры и информации разработали целый комплекс мер для стимулирования у казахстанцев интереса к чтению. К примеру, в стране стартовал общенациональный опрос "100 KITAP". Ведомство планирует определить 100 самых читаемых и любимых книг отечественной литературы. Опрос вызывает активный отклик у читательской аудитории, считают в ведомстве. Библиотеки организуют конкурсы, акции и челленджи среди читателей. В министерстве в пример приводят и национальный проект "Оқитын ұлт". Он подразумевает проведение литературных вечеров и читательских конференций, книжных выставок и презентаций. Все эти мероприятия направлены на поддержку отечественных авторов и популяризацию их произведений.

Однако издать собственную книгу в Казахстане не так просто. Молодой автор Асет Сыздыков пишет прозу для детей и подростков. Он написал книги "Алматинское чудо", "Сказки яблонь", "Қазақша шай", "Алма ағашының ертегісі". По его словам, сегодня писателю недостаточно написать произведение. Придется самостоятельно продвигать, публиковать и распространять свое творение.

"В Казахстане молодых авторов неохотно публикуют. Издательства привыкли работать с раскрученными авторами, чьи книги хорошо продаются. У которых есть имя, и которые смогут сделать хорошую рекламу. Если брать мой кейс, то "Алматинское чудо" я издавал самостоятельно, договаривался с магазинами, делал рекламу, помогали коллеги. Начинающий автор зачастую не знает многих нюансов, у него нет навыков в маркетинге. Государство может выделять гранты авторам. Но писать на заказ будет неинтересно. Нужно дать полную свободу авторам и помогать в продвижении", - считает автор прозы для детей и подростков.

Другими словами, гранты и субсидии не решат проблему, если придется писать на заказ. Между тем, литераторы стараются завоёвывать читателя интересными и оригинальными идеями. Кроме того, писать на актуальные темы. Но они не могут пробиться через закрытые двери издательств. В основном они работают по госзаказу и ориентированы не на массового читателя, а на учебную и специализированную литературу.

Для повышения же читательской культуры, по его словам, нужны другие подходы. При этом ни в коем случае нельзя заставлять детей и молодёжь читать. Он уверен, продавливая инициативу через учебные заведения, можно добиться обратного эффекта.

"Все мы помним, как объявляли программу "Рухани жангыру", когда переводили лучшие книги мировой литературы на казахский язык. Но стали ли казахстанцы больше читать? Я такого результата не вижу. Взрослым нужно самим читать, ведь дети их копируют. Проводить больше интересных акций, выставок книг, фестивалей, писательских встреч. Делать чтение модным и интересным, через тот же Тик-Ток. Детям, конечно, нужно давать интересные книги, не то, что скучно и сложно, как в школьной программе", - заключил писатель.

По информации Бюро национальной статистики, рынок издательских услуг за первые три месяца вырос в Казахстане на 8,5 %. Однако этот рост не отражает реального положения дел. В основном издательства вынуждены ориентироваться на рыночный спрос, поскольку оказывают платные услуги.

Автор книг и издатель Бакытжан Бухарбай работает с нон-фикшн, деловой и исторической литературой. По его словам, издательства могут печатать книги и за счёт собственных ресурсов, но для поддержки важных и значимых для страны проектов нужно субсидирование. К примеру, есть книги, которые важно издавать, но на них сложно заработать.

"Есть какие-то вещи, которые хорошо продаются в рыночных условиях. Есть вещи, которые не менее важны по содержанию, влиянию на читательскую аудиторию, но которые отбивают вложенные деньги очень долго. Они должны субсидироваться, К примеру, материалы по истории. Исторические книги пользуются спросом, но продаются медленнее, я их называю "длинными деньгами". Тираж может продаваться несколько лет. В то же самое время деловая литература продается достаточно быстро. У нас есть книга "Таза тарих", выходит при финансировании наших бизнесменов, государственного участия там не было. И нам предстоит издать еще 20 таких уникальных первоисточников. Я лично работал со многими архивами, с учеными, мы отыскали много интересного, касающегося нашей истории", - рассказывает Бухарбай.

Говоря о повышении читательской культуры, он признается, что не сторонник государственного вмешательства. Соотечественников нужно подталкивать, но не заставлять читать книги.

"Например, наш президент как читающий человек, интеллектуал, мог бы публиковать, какие 10 книг прочел за лето. По итогам года "Топ- 5 книг, которые я прочитал и рекомендую". И одно только упоминание президентом этих книг будет способствовать продаже, к примеру, казахстанских книг. Сейчас в Алматы строят президентскую библиотеку, это очень хорошая инициатива. Глава государства может стать лицом библиотеки и ежегодно принимать участие в мероприятиях по популяризации чтения. Стать амбассадором, как сейчас модно говорить. Такому примеру могли бы последовать известные деятели, спортсмены, представители шоу-бизнеса. Шавкат Рахмонов, боец с миллионной аудиторией, для молодёжи был бы отличным примером. Если он будет рекомендовать прочитанные книги, обсуждать на встречах с фанатами. Только такими методами, подталкиванием, будет результат", - считает писатель.

Казахстанские издательства не финансируются из госбюджета, но имеют доступ к госзаказу. По данным министерства культуры и информации, в прошлом году за счет бюджетных средств в Казахстане издали больше 250 тысяч экземпляров различной литературы. 65% книг в национальном фонде общедоступных библиотек на казахском языке. Доля книг казахстанского содержания - 42% фонда. Полки библиотек пополняются за счет республиканского и местных бюджетов. Казахстанские книги покупают через госзакупки.

В профильном ведомстве уверены, библиотечная сеть – самая обширная в отечественной сфере культуры. В стране 12 377 библиотек разных систем и ведомств. Однако только треть из них - общедоступные. Это 3890 библиотек. Зарегистрированных читателей – свыше 5 миллионов. За год их количество увеличилось 4%.

"Из числа пользователей общедоступных библиотек республики 1 миллион 721 тысяч (32,5%) – это дети до 15 лет. Количество молодежи составляет – 1 410 507 (26,5%). Основной контингент читателей составляют взрослые читатели – 2 189 117 (41,1%). По результатам мониторинга по анализу состава читателей, особо можно отметить работников технических специальностей и экономистов. Студенты, как правило, обращаются с конкретными тематическими запросами, связанными с их учебной и профессиональной деятельностью. В последние годы наблюдается рост активности среди школьников", - прокомментировали в Минкультуры.

В последнее время в стране набирает популярность нон-фикшн, в том числе книги по психологии, саморазвитию, карьерной стратегии. Востребованы художественные бестселлеры, молодежь читает Мураками, Грина, Сойфер. В библиотеках берут и классику: Булгакова и Достоевского.

Между тем, отечественные классики, как Абай, остаются зачастую в учебниках. Для их живого современного прочтения можно использовать комиксы, адаптации, обсуждения и фильмы, говорят эксперты. Через "мерчи" книжных сообществ, такие как авторские шопперы, закладки, кепки, чтение можно сделать частью городской культуры.

В целом, чтобы казахстанцы, действительно, стали читающей нацией, недостаточно призывов. Нужно модернизировать библиотеки, поддерживать отечественных авторов и издательства. Продвигать книги через тех же инфлюенсеров, поскольку реальные примеры от лидеров мнений способны превратить чтение в тренд. А значит могут заложить основу для интеллектуального и культурного будущего Казахстана.