Вместо 25 документов всего пять: казахстанских учителей хотят избавить от бумажной работы

Казахстанским учителям планируют в пять раз сократить перечень обязательных документов. Вместо нынешних 25 педагоги должны будут заполнять всего пять. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Накануне в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на растущую нагрузку на педагогов.

«Раньше учителя утопали в бумажной волоките. Теперь же они заняты заполнением бесконечных отчетов на различных платформах и в цифровых системах», – заявил Глава государства.

Теперь Министерство просвещения намерено пересмотреть обязательную документацию и сократить количество отчетов, которые приходится готовить преподавателям.

Отчетов меньше, цифровых систем больше

Одновременно в Казахстане создают единую цифровую систему для сферы образования.

Ее основой станет Национальная образовательная база данных (НОБД), с которой планируют связать действующие системы управления обучением. Это должно сократить повторный ввод информации и административную нагрузку на учителей.

Разрабатывается и Национальная образовательная платформа на основе искусственного интеллекта. С ее помощью рассчитывают расширить возможности обучения и сократить различия в качестве образования между городскими и сельскими школами.

Пока сокращение документации с 25 до пяти остается планом. Какие документы сохранятся в обязательном перечне, в сообщении ведомства не перечислено.

Для колледжей готовят новые задачи

Изменения затронут и систему профессионального образования.

Сегодня в Казахстане действуют 763 организации технического и профессионального образования, в которых учатся около 577 тысяч человек. К 2030 году число студентов планируют довести до 681 тысячи.

Рабочим профессиям обучают в 480 колледжах. Там получают образование более 131 тысячи студентов, ежегодно выпускаются свыше 51 тысячи специалистов.

Еще около 13 тысяч человек осваивают строительные специальности.

В связи с планами масштабного строительства в 2027 году государственный образовательный заказ по востребованным профессиям хотят увеличить. Колледжи намерены теснее связывать с работодателями, чтобы подготовка специалистов отвечала потребностям предприятий.