Военнослужащий Нацгвардии помог задержать подозреваемого в краже золота в Усть-Каменогорске

Майор Национальной гвардии МВД РК Бахтияр Өмірзақ помог задержать подозреваемого в краже золотых изделий в Усть-Каменогорске. Инцидент произошёл, когда военнослужащий возвращался домой после службы.

Во дворе жилого дома офицер заметил убегавшего мужчину. Вскоре к нему обратилась женщина, сообщившая о краже и попросившая о помощи.

Майор догнал подозреваемого на территории школьного стадиона и передал его сотрудникам полиции.

«Я понимал, что женщина нуждалась в помощи. Не стал оставаться в стороне и решил действовать. Главное было не упустить мужчину и передать его сотрудникам полиции», — рассказал Бахтияр Өмірзақ.

Поступок военнослужащего стал примером готовности прийти на помощь людям и проявить гражданскую ответственность даже вне службы.