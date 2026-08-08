Ко Дню Абая в Казахстане проведут более 350 мероприятий за три дня
В преддверии 181-летия Абая Кунанбайулы по всей стране пройдут концерты, выставки, литературные вечера, научные конференции, айтысы и образовательные проекты
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Ко Дню Абая в Казахстане проведут более 350 мероприятий за три дня
Ко Дню Абая Кунанбайулы в Казахстане подготовили масштабную программу - с 8 по 10 августа по всей стране пройдет более 350 культурных, научно-просветительских, образовательных и спортивных мероприятий. 10 августа Казахстан отметит 181-ю годовщину со дня рождения великого поэта, мыслителя, просветителя и композитора.
Наследие Абая давно вышло за пределы Казахстана и получило международное признание. В 1995 году 150-летие со дня рождения поэта отмечалось под эгидой ЮНЕСКО. Его литературные и философские произведения, музыкальное наследие и идеи о знаниях, труде, справедливости и нравственности остаются актуальными и сегодня.
Основные мероприятия республиканской программы пройдут на площадках организаций, подведомственных Министерству культуры и информации.
Лекции, выставки и научные встречи
Первые мероприятия уже состоялись 7 августа. В Национальной академической библиотеке прошла международная научно-практическая конференция «Абай әлемі – мәңгілік мұра», посвященная изучению и популяризации наследия мыслителя.
В Национальной библиотеке Республики Казахстан в Алматы участники проверили свои знания в рамках интеллектуального квиза «Ұлы халықтың – Ұлы Абайы». В Национальном музее состоялись музейный урок «Абай сөзі – ұрпаққа аманат» и тематическая экскурсия «Абай мұралары – көненің көзі», рассказывающие о жизни, творчестве и философских взглядах Абая.
Отдельная насыщенная программа подготовлена Государственным музеем-заповедником Абая в Семее. 10 августа здесь откроются выставки «Эпоха Абая: документы и воспоминания» и «Мир Абая в изобразительном искусстве». Кроме того, посетителей ждут литературный квест, Фестиваль песен Абая и церемония возложения цветов к памятнику «Абай с сыновьями».
Тематические мероприятия также проведут Национальный музей искусств имени Абылхана Кастеева, Национальный центральный музей и музеи-заповедники «Берел», «Таңбалы» и другие учреждения культуры.
Премьера фильма и театральные проекты
К празднованию присоединятся театры и организации кинематографии. Они представят музыкальные и видеопроекты, произведения Абая, а также фрагменты спектаклей, созданных по мотивам его творчества.
10 августа в Алматы состоится официальная премьера документального фильма «Алғашқы кітап». Картина создана по заказу Министерства культуры и информации при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.
День Абая за пределами Казахстана
Праздничная программа выйдет и на международный уровень. 10 августа в Культурном центре Казахстана в Пекине совместно с музеем «Цзиньтай» пройдет круглый стол «Абай – Ұлы тұлға». Его участники обсудят литературное и философское наследие Абая, а также продвижение его идей за рубежом.
Астана, Алматы и регионы
Обширная программа подготовлена в Астане. С 8 по 10 августа на Аллее писателей пройдет поэтический вечер «Өлең сөздің патшасы...», а в городских парках организуют караоке с песнями Абая «Әнді сүйсең, менше сүй».
Молодых авторов из разных регионов объединит республиканский форум «Сөз өнері. Жасампаз жас қалам». В столице также пройдут литературно-музыкальные вечера, лекции, викторины и книжные выставки.
В Алматы продолжатся литературные, музейные и просветительские проекты. В Шымкенте запланированы поэтические и образовательные мероприятия, а музей «Хакім Абай» проведет день открытых дверей, тематическую выставку и экскурсии.
В регионах состоятся айтысы, концерты, спектакли, конкурсы «Абай оқулары», поэтические чтения, выставки и образовательные программы.
В области Абай 8-9 августа пройдет республиканский ультрамарафон «Abai Joly – 100 miles». 10 августа здесь состоится айтыс акынов «Адамзаттың Абайы».
Праздничные мероприятия охватят не только областные центры и крупные города, но и районы и сельские населенные пункты. 10 августа в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах пройдут церемонии возложения цветов к памятникам Абаю Кунанбайулы. В них примут участие представители творческой интеллигенции, деятели культуры, молодежь и общественность.
Таким образом, День Абая станет не только памятной датой, но и масштабной культурно-просветительской площадкой, которая объединит людей вокруг литературного и духовного наследия великого казахского мыслителя.
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