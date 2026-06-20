Ко Дню города в Шымкенте открыли Японский парк

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев в ходе рабочей поездки в город Шымкент ознакомился с рядом проектов по развитию городской среды, повышению производственного потенциала и модернизации социальной инфраструктуры.

В рамках поездки первый вице-премьер принял участие в церемонии торжественного открытия ко Дню города нового Японского парка. В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, жители и гости Шымкента.

Новое общественное пространство площадью 2,3 гектара возведено на месте бывшего парка «Кен баба». Территория, возвращенная в государственную собственность в прошлом году, была очищена от незаконных объектов, после чего здесь проведены работы по комплексному благоустройству.

Также в рамках рабочей поездки Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом строительства нового терминала аэропорта Шымкента и второй взлетно-посадочной полосы.

Проект реализован в рамках программы по превращению аэропорта города в современный мультимодальный хаб международного уровня. Длина взлетно-посадочной полосы превышает 3 км, а ширина составляет 75 м, а прочное покрытие полосы позволяет принимать тяжелые грузовые воздушные суда.