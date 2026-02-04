В Казахстане ежегодно отмечается День работников средств массовой информации — профессиональный праздник журналистов, редакторов, издателей и всех, кто стоит за созданием новостей. Эта дата — повод вспомнить о роли печатного слова, которое и сегодня остаётся важным инструментом общественного диалога, особенно на региональном уровне.

В городе Иссык Алматинской области таким инструментом на протяжении 27 лет является газета "Иссык" — первая частная и независимая газета города. Основанная в 1999 году Ибрагимом Кубековым, она с первых лет стала площадкой, где поднимались самые острые и актуальные проблемы жителей. Накануне Дня печати Казахстана мы побеседовали с Серафимой Кубековой — дочерью основателя издания и руководителем редакции. О том, как она сегодня продолжает дело своего отца, читайте в материале BAQ.KZ.

— Серафима Ибрагимовна, вы работаете в газете уже более 14 лет. Расскажите, как начинался ваш путь в редакции?

— В газете я с 2012 года, но, по сути, она всегда была частью моей жизни. После окончания КазНПУ имени Абая, где я получила образование художника-живописца с красным дипломом, отец сразу взял меня на работу. Он постепенно вводил меня в редакционные процессы, хотя журналистом я себя никогда не считала.

Начинала с приёма объявлений, общения с клиентами, иногда писала материалы на темы, которые были мне близки. Со временем освоила вёрстку газеты, бухгалтерию, работу с документами, договорами, распространение издания. Можно сказать, я прошла весь путь — от самых базовых задач до управления всеми процессами. Отец разглядел во мне организатора и со временем назначил исполняющей обязанности директора. Последние пять лет именно я координирую всю работу редакции.

— Газету "Иссык" основал ваш отец в 1999 году. Какую роль, по-вашему, она сыграла в жизни города?

— Огромную. Мой отец, Ибрагим Мнайдарович, создал первую частную и независимую газету в Иссыке. Люди сразу её полюбили, потому что на страницах издания поднимались реальные проблемы жителей города и района.

Газета стала своего рода общественным контролем: после публикаций решались вопросы освещения улиц, асфальтирования, уборки стихийных свалок, благоустройства дворов. Государственным служащим приходилось реагировать, потому что слово, напечатанное в газете, имеет вес. Я искренне считаю, что вклад отца в развитие и благоустройство Есика — колоссальный.

— Кто сегодня составляет команду газеты "Иссык"?

— У нас сложился крепкий, профессиональный костяк. Это корреспонденты Татьяна Боровик, Надежда Гожеловская, Алишер Матхалыков — люди, которые работают в газете более десяти лет и знают город, его проблемы и людей.

Сайт газеты ведёт наш front-end разработчик Изида Кубекова, моя сестра. Благодаря ей мы смогли выйти в интернет-пространство и идти в ногу со временем. За 27 лет, конечно, через редакцию прошло много сотрудников: кто-то продолжил карьеру в других СМИ, кого-то, к сожалению, уже нет с нами.

— Насколько охотно местные власти и государственные структуры идут на контакт с редакцией?

— В целом, проблем с этим нет. Аким города Жан Кураметов всегда открыт к диалогу, с ним приятно работать. Другие структуры также выходят на связь, предоставляют комментарии, разъяснения. Думаю, здесь большую роль играет репутация газеты — нас знают, нам доверяют.

— Были ли в истории редакции сложные моменты или резонансные материалы?

— Принцип у нас всегда был один — писать правду и действовать в рамках закона. Иногда материалы приходилось дорабатывать, перепроверять, но мы никогда не отказывались от острых тем, если они действительно волновали людей.

— Как, на ваш взгляд, появление интернет-изданий изменило СМИ и отразилось на печатной прессе?

— Интернет, безусловно, изменил всё: скорость, формат подачи информации, привычки читателей. Мы это понимаем, поэтому создали сайт газеты "Иссык". Но при этом печатная версия до сих пор востребована, особенно среди старшего поколения. Газету любят держать в руках, перечитывать, вырезать статьи. Думаю, печатные СМИ не исчезнут, просто они займут свою нишу.

— Что бы вы посоветовали молодым людям, которые выбирают журналистику своей профессией?

— Быть честными и ответственными. Журналистика — это не только творчество, но и большая ответственность за каждое слово. Нужно любить людей, уметь слушать, разбираться в проблемах и не бояться неудобных тем. И, конечно, важно помнить, ради чего ты пришёл в эту профессию.

— После ухода вашего отца редакция продолжает его дело. Что для вас значит эта миссия?

— 2 июня 2025 года отца не стало, и это огромная утрата для нашей семьи и для всего города. Но в светлую память об основателе газеты "Иссык" Ибрагиме Кубекове мы продолжаем его дело. Для меня это не просто работа — это ответственность и дань уважения человеку, который посвятил свою жизнь служению обществу.

— Спасибо за интервью!

День печати Казахстана — это напоминание о том, что слово по-прежнему имеет силу, особенно тогда, когда за ним стоят годы доверия и честной работы. История газеты "Иссык" — наглядный пример того, как региональное издание может влиять на жизнь города, объединять людей и быть настоящим голосом общества.

Сегодня команда газеты продолжает традиции, заложенные её основателем, сохраняя главные принципы — независимость, открытость и работу в интересах жителей Иссыка.