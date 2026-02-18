Коалиция общественных наблюдателей "ДАУЫС" заявила о своем намерении участвовать во всенародном референдуме
"ДАУЫС" выступит на нем в качестве независимых наблюдателей.
Коалиция общественных наблюдателей «ДАУЫС» объявляет о своем намерении участвовать во всенародном референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан в качестве независимых наблюдателей.
Конституция – это фундаментальный документ, определяющий то, как будет устроена власть, какие гарантии получит человек и на каких принципах будет развиваться наша страна. Решения такого уровня должны приниматься в условиях полной прозрачности и справедливости процедуры голосования.
Мы выходим на этот референдум с четкой задачей - обеспечить общественный контроль на каждом этапе голосования. Наша работа будет выстроена системно и по всей стране. Наши наблюдатели будут работать с момента открытия участков до подведения итогов. Внимательно, профессионально, последовательно.Доверие не возникает из заявлений, оно формируется через действия, соблюдение правил, точность и открытость. Именно поэтому независимое наблюдение имеет особое значение, делая процесс открытым, понятным и предсказуемым.«ДАУЫС» - это люди, которые берут на себя ответственность быть свидетелями этого исторического решения. Важно, чтобы каждый казахстанец был уверен, что его голос учтен. Ради этого мы работаем.
