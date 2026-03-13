В Президентском центре в Астане состоялось итоговое заседание Общенациональной Коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!». В мероприятии приняли участие представители политических партий, общественных организаций, депутаты Парламента, эксперты и лидеры общественного мнения. В преддверии республиканского референдума участники встречи подвели итоги разъяснительной кампании, передает BAQ.KZ.

На мероприятии выступили Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, Государственный советник Ерлан Карин, Заместитель Премьер-Министра – Министр культуры и информации Аида Балаева и другие.

Открывая заседание, руководитель Общенациональной коалиции Ерлан Кошанов подчеркнул, что члены Коалиции объехали практически все города и села страны, где встретились с миллионами граждан. При этом, по его словам, особую активность на этих встречах проявила молодежь. Именно молодые люди, отметил он, как никто другой ощущают плоды президентского курса, поскольку растут на реформах, меняющих страну.

«Сегодня мы наблюдаем глубокую и содержательную трансформацию идеологических ориентиров страны. Фактически задан новый вектор будущего нации. И прежде всего, этот вектор поддерживает молодежь страны – смелая, готовая без страха встречать перемены. Для них реформы – не просто политическая повестка, а часть собственной жизненной истории. Молодые люди видят, что их ожидания и замыслы находят отклик в стратегии развития страны. B именно в этом совпадении взглядов рождается особая синергия Главы государства с молодежью», – сказал он.

Ерлан Кошанов поблагодарил всех членов Общенациональной Коалиции, представителей политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов, молодежных активистов и волонтеров за проделанную работу. За короткое время по всей стране проведены десятки тысяч мероприятий, охвативших миллионы граждан. Члены Коалиции встречались с представителями самых разных профессий и социальных групп – шахтерами и металлургами, студентами и учеными, врачами и учителями, предпринимателями, молодежью, специалистами IT-сферы, деятелями культуры и искусства.

Живые и содержательные встречи проходили в дальних аулах, трудовых коллективах, вузах, больницах, школах, на шахтах и заводах. На всех встречах люди открыто выступали по нормам новой Конституции, активно задавали вопросы и делились своим мнением.

«В основе этой поддержки лежат надежда и доверие простых людей к Главе государства и к изменениям, которые реализуются по его инициативе. То есть главным оплотом проводимых в стране преобразований является доверие народа. Если бы у людей не было доверия к власти и поддержки Президента, было бы трудно не только реализовывать реформы, но даже начинать их. Именно доверие граждан и поддержка народа дают нам силы проводить такие системные и глубокие преобразования», – сказал Государственный советник Ерлан Карин.

Заместитель Премьер-Министра – министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что в Основном законе отражены ключевые принципы развития Казахстана – Независимость и равенство, закон и порядок, справедливость и единство.

Отдельно отмечалось, что Коалиция стала единой силой, объединившей в поддержку политики Президента и новой Конституции широкий спектр общественно-политических объединений страны. В её состав вошли пять политических партий и порядка 300 общественных организаций, представляющих интересы порядка 5 миллионов казахстанцев. Это позволило консолидировать усилия различных институтов общества вокруг ключевой государственной задачи – проведения открытого и содержательного общенационального диалога о будущем страны.

В ходе мероприятия также выступили: депутаты Мажилиса Асхат Аймагамбетов, Ирина Смирнова, Жанарбек Ашимжан, Екатерина Смолякова, государственный и общественный деятель Жаксыбек Кулекеев, президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова, депутат Магистауского областного маслихата Аят Сугирбай, журналист Нурбек Матжани.

В завершение заседания члены Коалиции призвали всех казахстанцев принять участие в предстоящем референдуме, подчеркнув, что от голоса каждого гражданина зависит будущее страны и дальнейшее развитие Справедливого и Прогрессивного Казахстана.