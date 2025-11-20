На Кинопоиске состоялась премьера казахстанского сериала "КОБА" – криминальной драмы о людях, чья работа находится на стыке закона, силы и личных убеждений.

Главный герой – Коба, сотрудник секретного межведомственного отдела. После загадочной гибели своей возлюбленной он выходит на след преступной сети. Теперь каждый его шаг – это выбор между болью и долгом, местью и системой, которую он сам представляет.

Режиссер проекта – Нуржан Еркинулы, а в актерском составе – признанные мастера и новые лица казахстанского кино: Азиз Бейшеналиев, Нуржан Садыбеков, Кайрат Адилгерей, Бахтияр Кожа, Рамазан Амиргалиев, Назар Шархан, Асан Мажит и другие.

По словам создателей криминальной драмы, зрители увидят историю не о преступлениях, а о цене правды и справедливости.

"Идея родилась из реальности, в которой правда часто живет в тени. КОБА – это история о тех, кто работает на благо безопасности, чтобы мы спали спокойно. “Закрытый отдел” – место, где нет света и тьмы, есть только решения, за которые потом расплачиваются", – рассказывает продюсер проекта Нуртлеу Амангельды.

По его словам, этот проект имеет и личное значение: он стал способом переосмыслить утрату младшего брата и отца, понять, что помогает человеку сохранять силу в трудные моменты.

Название "КОБА" имеет особый смысл. В каждой букве "КОБА" зашифрованы имена четырех персонажей: Коба (Кобыланды Болат), Олжас (Жалгас Жангазин), Батыр (Базил Султангазы) и Аблай (Аблай Салимханов).

Съемки проходили в Астане – городе, который, по словам режиссера, стал полноценным участником истории:

"Астана – город со своим характером, строгой, холодной геометрией и особенным светом. Поэтому холодная палитра в кадре – это не столько художественный прием, сколько естественная среда обитания наших героев. Мы хотели честно передать ту атмосферу, которую предлагает сам город. Как он влияет на героев, их состояние, решения", – отмечает режиссер Нуржан Еркинулы.

За визуальный стиль и цветокоррекцию отвечает Джефф Ольм – специалист с 30-летним опытом в Голливуде (сотрудничал с Disney, DreamWorks, Sony Pictures, Warner Bros., а среди его проектов — Titanic, The Fifth Element, Avengers, Spider-Man, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone и другие).

Сериал уже получил признание, завоевав награды на международных фестивалях (Best Web Series — Oniros Film Awards New York, Stockholm City Film Festival и Rome Prisma Film Awards).

Первые четыре серии "КОБА" уже доступны к просмотру эксклюзивно на Кинопоиске.