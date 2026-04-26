Кофейный антураж оказался прикрытием неожиданной находки

В столице полиция задержала 19-летнего молодого человека, у которого при себе и по месту проживания обнаружили крупную партию подозрительных веществ, передает BAQ.kz.

Во время обхода участковый инспектор обратил внимание на прохожего, поведение которого показалось подозрительным. Проверка личности быстро переросла в более серьёзные действия.

При досмотре в рюкзаке у молодого человека нашли несколько свёртков, аккуратно обмотанных изолентой. Внутри находились десятки маленьких пакетов с веществом белого цвета с характерным запахом. По предварительным данным, это наркотическое средство «альфа-PVP».

Но на этом находки не закончились.

В съёмной квартире подозреваемого полицейские обнаружили на кухне два бумажных кофейных стакана с аналогичным веществом. Рядом находились стеклянная миска и предметы, которые могли использоваться для фасовки и взвешивания.

Позже сам задержанный указал ещё на два места в городе, где он оставил так называемые «закладки». При проверке этих точек сотрудники полиции нашли дополнительные крупные свёртки с аналогичным содержимым.

Все изъятые вещества направлены на экспертизу.

Молодой человек задержан и помещён под стражу. По факту возбуждено уголовное дело.