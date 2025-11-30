Когда горит квартира: как действовать, чтобы спастись — МЧС опубликовало инструкцию
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС Казахстана призвало жителей высотных домов и сотрудников административных зданий соблюдать меры безопасности и действовать строго по правилам эвакуации в случае пожара, передает BAQ.KZ. В ведомстве подчеркнули, что правильные шаги в первые минуты возгорания значительно снижают риски для жизни. Высотная застройка создаёт дополнительные опасности: плотная заселённость, сложная архитектура и вентиляционные системы способствуют быстрому распространению дыма. Поэтому алгоритм эвакуации должен быть чётким.
В МЧС напомнили ключевые рекомендации:
- сохранять спокойствие и быстро оценивать обстановку;
- начинать эвакуацию немедленно, плотно закрыв двери за собой;
- не пользоваться лифтом;
- двигаться по эвакуационным лестницам, следуя указателям;
- при задымлении передвигаться ближе к полу;
- если выход перекрыт — оставаться в помещении, закрыть щели влажной тканью и привлекать внимание через окно или балкон;
- сообщить спасателям своё точное местоположение, позвонив по номеру 112;
- помогать детям, пожилым и маломобильным гражданам.
В ведомстве подчеркнули, что жители высотных домов должны заранее изучать планы эвакуации и участвовать в тренировочных учениях, поскольку именно своевременные действия являются ключом к спасению жизни.
Самое читаемое
- Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзу на Grand Slam
- Озвучен состав сборной Казахстана на чемпионат мира по боксу в Дубае
- На реконструкцию шести вокзалов в Костанайской области выделено 5,3 млрд тенге
- Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки налога
- Власти Гонконга выплатят компенсацию семьям погибших при пожаре