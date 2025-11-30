  • 30 Ноября, 07:36

Когда горит квартира: как действовать, чтобы спастись — МЧС опубликовало инструкцию

Фото: МЧС РК

МЧС Казахстана призвало жителей высотных домов и сотрудников административных зданий соблюдать меры безопасности и действовать строго по правилам эвакуации в случае пожара, передает BAQ.KZ. В ведомстве подчеркнули, что правильные шаги в первые минуты возгорания значительно снижают риски для жизни. Высотная застройка создаёт дополнительные опасности: плотная заселённость, сложная архитектура и вентиляционные системы способствуют быстрому распространению дыма. Поэтому алгоритм эвакуации должен быть чётким.

В МЧС напомнили ключевые рекомендации:

  • сохранять спокойствие и быстро оценивать обстановку;
  • начинать эвакуацию немедленно, плотно закрыв двери за собой;
  • не пользоваться лифтом;
  • двигаться по эвакуационным лестницам, следуя указателям;
  • при задымлении передвигаться ближе к полу;
  • если выход перекрыт — оставаться в помещении, закрыть щели влажной тканью и привлекать внимание через окно или балкон;
  • сообщить спасателям своё точное местоположение, позвонив по номеру 112;
  • помогать детям, пожилым и маломобильным гражданам.

В ведомстве подчеркнули, что жители высотных домов должны заранее изучать планы эвакуации и участвовать в тренировочных учениях, поскольку именно своевременные действия являются ключом к спасению жизни.

