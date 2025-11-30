МЧС Казахстана призвало жителей высотных домов и сотрудников административных зданий соблюдать меры безопасности и действовать строго по правилам эвакуации в случае пожара, передает BAQ.KZ. В ведомстве подчеркнули, что правильные шаги в первые минуты возгорания значительно снижают риски для жизни. Высотная застройка создаёт дополнительные опасности: плотная заселённость, сложная архитектура и вентиляционные системы способствуют быстрому распространению дыма. Поэтому алгоритм эвакуации должен быть чётким.

В МЧС напомнили ключевые рекомендации:

сохранять спокойствие и быстро оценивать обстановку;

начинать эвакуацию немедленно, плотно закрыв двери за собой;

не пользоваться лифтом;

двигаться по эвакуационным лестницам, следуя указателям;

при задымлении передвигаться ближе к полу;

если выход перекрыт — оставаться в помещении, закрыть щели влажной тканью и привлекать внимание через окно или балкон;

сообщить спасателям своё точное местоположение, позвонив по номеру 112;

помогать детям, пожилым и маломобильным гражданам.

В ведомстве подчеркнули, что жители высотных домов должны заранее изучать планы эвакуации и участвовать в тренировочных учениях, поскольку именно своевременные действия являются ключом к спасению жизни.