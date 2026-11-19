Экономика Казахстана продолжит расти, а инфляция будет постепенно замедляться. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что к концу 2027 года рост цен снизится до 8,4%, а экономика страны увеличится на 4,8%. При этом эксперты рекомендуют Национальному банку сохранять жёсткую денежно-кредитную политику, а правительству – внимательнее подходить к расходованию бюджетных средств, передаёт BAQ.KZ.

Такие выводы представила миссия МВФ под руководством Амины Лареш, которая с 4 по 17 ноября 2026 года работала в Астане и Алматы. Специалисты изучили состояние казахстанской экономики, оценили основные риски и подготовили рекомендации на ближайшие годы.

Когда инфляция снизится до 5%

По оценке МВФ, инфляция в Казахстане постепенно замедляется. В октябре 2026 года она составила 9,2%. Этому способствовали меры Национального банка, укрепление тенге и замедление роста цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Однако стоимость услуг продолжает расти более высокими темпами, в том числе из-за изменения регулируемых тарифов.

«Экономический рост замедлился, а инфляция снизилась, однако сохраняется повышенное базовое ценовое давление», – отмечается в заявлении миссии.

По прогнозу экспертов, к концу 2026 года инфляция составит 9,6%, а к концу 2027 года снизится до 8,4%. Постепенное приближение к целевому показателю Национального банка в 5% ожидается к 2029 году.

В МВФ обращают внимание, что, несмотря на положительную динамику, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Поэтому дальнейшее снижение роста цен потребует согласованных действий правительства и финансового регулятора.

МВФ считает возможным повышение базовой ставки

Отдельное внимание эксперты уделили денежно-кредитной политике Казахстана.

В фонде считают, что меры Национального банка помогли сдержать инфляцию. Вместе с тем сохраняющееся давление со стороны спроса, государственные расходы и рост стоимости услуг требуют осторожности при принятии дальнейших решений.

«В этих условиях Национальному банку Казахстана следует сохранять достаточно жесткий курс денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не закрепится вблизи целевого уровня; при этом представляется обоснованным повышение базовой ставки», – говорится в заявлении МВФ.

Базовая ставка влияет на стоимость кредитов и доходность депозитов. Её повышение может способствовать снижению инфляции, но одновременно отражается на условиях новых заимствований для населения и бизнеса.

При этом специалисты МВФ дают рекомендации, а окончательные решения по базовой ставке принимает Национальный банк Казахстана.

Эксперты также подчеркнули важность независимости финансового регулятора и понятного объяснения его решений населению и участникам рынка.

Экономика Казахстана продолжит расти

По данным МВФ, в 2025 году экономика Казахстана выросла на 6,5%. Однако в первые десять месяцев 2026 года рост замедлился примерно до 4,5%.

Основной причиной стали перебои в добыче нефти. При этом в отраслях, не связанных с нефтяным сектором, сохранялась высокая экономическая активность.

По итогам 2026 года МВФ прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%, а в 2027 году – 4,8%.

«В 2027 году ожидается ускорение роста, а инфляция, несмотря на тенденцию к снижению, останется повышенной», – отмечают эксперты фонда.

Ускорению экономики, по их оценке, будут способствовать государственные расходы и развитие ненефтяного сектора. При этом объёмы добычи нефти в следующем году, как ожидается, останутся примерно на прежнем уровне.

В МВФ считают важным, чтобы экономический рост сопровождался повышением производительности и реальных доходов населения, а дополнительные расходы не усиливали инфляционное давление.

Что МВФ рекомендует по коммунальным тарифам

В заявлении также затронут вопрос стоимости коммунальных услуг.

По мнению экспертов, тарифная политика должна обеспечивать возможность обновления инфраструктуры и покрытия обоснованных затрат предприятий.

При этом изменение тарифов необходимо проводить постепенно и по понятным правилам.

«Тарифы на коммунальные услуги следует постепенно доводить до уровня возмещения затрат и устанавливать в рамках предсказуемой, ориентированной на перспективу и основанной на затратах системы, способствующей модернизации инфраструктуры и исключающей механическую индексацию на инфляцию прошлых периодов», – говорится в рекомендациях МВФ.

Таким образом, фонд предлагает учитывать реальные затраты на предоставление коммунальных услуг, но не привязывать повышение тарифов автоматически к инфляции предыдущих лет.

Эксперты также отмечают, что возобновление корректировки коммунальных тарифов может влиять на общую инфляцию в 2027 году.

Конкретных размеров или сроков возможного изменения тарифов в заявлении не приводится.

Как МВФ оценил казахстанские банки и ипотеку

Состояние банковской системы Казахстана международные эксперты оценивают положительно.

«В банковской системе сохраняются достаточные уровни капитализации, ликвидности и прибыльности, а риски для финансовой стабильности остаются ограниченными», – говорится в заявлении миссии.

По оценке МВФ, ранее принятые меры помогли замедлить рост необеспеченного потребительского кредитования и сдержать долговую нагрузку домашних хозяйств.

Эксперты рекомендуют сохранить действующие инструменты контроля и продолжить наблюдение за наиболее активно растущими сегментами финансового рынка.

Особое внимание предлагается уделить ипотечному кредитованию.

Кроме того, МВФ советует внимательно контролировать использование государственных кредитных гарантий и передачу принадлежащих государству кредитных портфелей коммерческим банкам.

Почему МВФ советует осторожнее расходовать средства Нацфонда

Ещё одна важная часть рекомендаций касается государственных финансов.

Эксперты считают, что Казахстану необходимо укреплять бюджетные резервы, эффективнее использовать нефтяные доходы и постепенно увеличивать поступления из ненефтяных отраслей.

«Волатильность цен на нефть требует сбережения нефтяных сверхдоходов и усилий по укреплению мобилизации ненефтяных поступлений и постепенному отказу от неэффективных налоговых льгот», – говорится в заявлении.

МВФ также рекомендует строже соблюдать правила расходования средств Национального фонда и согласовывать инвестиционные планы государственных предприятий с возможностями бюджета.

При этом эксперты признают, что Казахстан нуждается в значительных инвестициях в инфраструктуру.

Поэтому речь идёт не об отказе от крупных проектов, а о повышении эффективности расходов.

В частности, МВФ предлагает тщательнее оценивать проекты перед началом строительства, обеспечивать прозрачность закупок, реалистично рассчитывать стоимость работ и контролировать достигнутые результаты.

Какие перспективы и риски видят эксперты

Среди основных факторов, которые могут повлиять на развитие экономики Казахстана, МВФ называет мировые цены на нефть, экономическую ситуацию в странах – основных торговых партнёрах и возможные перебои в добыче и экспорте нефти.

Отдельно упоминаются риски, связанные с транспортировкой нефти через Каспийский трубопроводный консорциум.

Внутри страны на экономическую ситуацию могут влиять объёмы бюджетных поступлений, государственные расходы, тарифная политика и инфляционные ожидания.

В то же время эксперты отмечают возможности для более быстрого развития экономики благодаря инвестициям, цифровизации и повышению производительности.

«Ускорение структурных реформ необходимо для повышения производительности и поддержки экономического роста при ведущей роли частного сектора», – подчёркивается в заявлении.

МВФ рекомендует Казахстану продолжить реформирование государственных предприятий, улучшать деловой климат, укреплять защиту прав собственности и развивать внутренний рынок капитала.

В числе перспективных направлений также названы образование, здравоохранение, цифровизация и модернизация инфраструктуры.

По итогам визита эксперты пришли к выводу, что Казахстан сохраняет потенциал экономического роста, однако дальнейшее снижение инфляции потребует согласованной политики правительства, Национального банка и государственного сектора.

Представленные оценки являются предварительными выводами сотрудников МВФ. На их основе будет подготовлен доклад, который затем рассмотрит Исполнительный совет фонда.