Линия легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Астане с конца сентября работает в тестовом режиме. Ожидается, что в ближайшие месяцы проект будет полностью завершён и система начнёт перевозку пассажиров. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, тестовая эксплуатация ЛРТ стартовала 30 сентября и продолжается уже около двух с половиной месяцев. До конца текущего месяца планируется завершить поставку всех вагонов, параллельно ведутся работы по внутренней отделке станций.

"Мы изначально говорили, что тестовый режим продлится от трёх до шести месяцев. Планируем, что в ближайшие пару месяцев эта работа будет полностью завершена, и ЛРТ начнёт функционировать уже в рабочем режиме", — отметил аким.

Как подчеркнул Женис Касымбек, запуск ЛРТ позволит снизить транспортную нагрузку сразу в нескольких районах столицы. В частности, ожидается разгрузка улично-дорожной сети в Есильском и Нуринском районах, а также на проспектах Калдаякова, Сыганак и Кабанбай батыра.