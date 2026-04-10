Девять современных, красочных, безопасных игровых и спортивных площадок получили жители сразу пяти сельских населённых пунктов: Махамбет, Енбекшил, Талдыколь, Жалгансай и Ортакшыл. Этот масштабный социальный проект, реализованный при поддержке АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» (КТК-К), стал настоящим символом заботы о будущем сельчан.

Село Ортакшыл Махамбетского района, где состоялась торжественная церемония открытия игровой и спортивной площадки, встретило долгожданных гостей музыкой, концертной программой и накрытым дастарханом.

На торжество собрались жители, дети, учителя, представители районного акимата. В момент, когда была перерезана символическая лента, раздались аплодисменты, а малыши, не дожидаясь окончания официальной части, уже стремились первыми опробовать новые горки и качели. В этот день на новой площадке звучал детский смех, яркие ленточки развевались на ветру, воздушные шары, порывались улететь в небо, а на лицах жителей читалась искренняя радость – долгие ожидания стали реальностью.

Аксакал села Адильбек Изгали, которому доверили вместе с заместителем генерального директора АО «КТК-Казахстан» по связям с правительством РК Кайргельды Кабылдиным почётное право перерезать красную ленту, не скрывал эмоций:

- Мы много лет ждали, чтобы у наших детей было такое место. Сегодня сердце радуется. Это не просто площадка - это забота о наших внуках, о будущем аула.

Аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев, поддерживая слова уважаемого аксакала, поблагодарил спонсоров за необходимый и нужный подарок.

- Такие современные комплексы повышают уровень доступности спортивной инфраструктуры в сельской местности, создают условия для регулярных занятий физической культурой, формируют пространства для семейного отдыха. Теперь у наших детей и жителей есть возможность проводить время вместе и с пользой.

Смех детей – главная награда

Мы тоже, опробовав несколько тренажеров и осмотрев игровую зону, поняли, ради чего всё это создавалось. Яркие башни, карусели, качели, мягкое покрытие под ногами - всё продумано до мелочей. Рядом спортивная зона: турники, брусья, воркаут-комплексы.

Пока дети с восторгом осваивали новые пространства, мы познакомились с учительницей начальных классов сельской школы Аймагуль Ныгметовой:

- Наши дети просто счастливы. Для многих это первая в жизни современная игровая зона рядом с домом. Теперь на переменах они будут бежать сюда, а во время уроков физкультуры им есть чем заняться. А вечером на площадку мы будем приходить целыми семьями. Даже пожилые люди и люди с инвалидностью смогут заниматься на этих замечательных тренажёрах. Эта площадка - для всех, - поделилась впечатлениями жительница села Ортакшыл.

Пространство для всей семьи

И правда, особенность данного проекта – в его универсальности. Здесь, действительно, комфортно и детям, и подросткам, и взрослым. Это не просто игровые зоны — это новые общественные пространства, где формируется живая, активная сельская среда.

Заместитель генерального директора КТК-К по связям с правительством РК Каиргельды Кабылдин, в свою очередь, отметил:

- Для нас важно, чтобы дети имели доступ к качественной инфраструктуре, могли развиваться, заниматься спортом, расти здоровыми. Благотворительность - это не разовая помощь, а вклад в будущее. Открытие девяти детских и спортивных площадок в селах – это масштабный социальный проект, реализованный в рамках договора благотворительной помощи. Общая стоимость данных комплексов составила 261 млн тенге. КТК продолжает поддерживать образование, спорт и социальные проекты в регионах. Но, как говорят сами сельчане, ценность этого подарка невозможно измерить деньгами, это настоящий символ заботы о будущем сельских жителей.

Действительно, АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» (КТК-К) системно реализует инициативы в регионе — от оснащения школьных кабинетов до строительства социальных объектов.

Качество, продуманное до деталей

Как рассказал представитель подрядной организации – заместитель директора компании ТОО «Беркут холдинг» Аслан Куспанов, общая квадратура игровых установок составляет 600 квадратных метров, и поделена на детскую игровую зону и спортивную.

- Каждая площадка - это результат совместной работы с местными властями и учёта пожеланий жителей. Все девять площадок выполнены в едином стиле. Мы тщательно подбирали элементы, чтобы они были безопасными, функциональными и интересными детям. Здесь есть и игровые комплексы, и современные спортивные тренажёры, включая новые разработки. Площадки адаптированы к климатическим условиям региона, оснащены мягким покрытием и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Более того, хотя данный комплекс передан на баланс районного акимата, но с нашей стороны предусмотрено трёхлетнее постгарантийное обслуживание, - сообщил официальный представитель завода-производителя.

Тут можно отметить, что ТОО «Беркут холдинг» в Атырауском регионе в общей сложности установил около 150 площадок.

Значимость, которая выходит за рамки проекта

Сегодня в пяти сёлах Атырауской области появилось нечто большее, чем просто игровые зоны. Появилось пространство для общения, развития и формирования здорового образа жизни.

Такие проекты меняют повседневную жизнь сельчан: делают досуг доступным, объединяют людей, дают детям новые возможности расти и мечтать.

И, глядя на счастливые лица детей, родителей, которые с благодарностью наблюдают за их играми, становится очевидно: благотворительность КТК-К - не просто помощь. Это искренний вклад в будущее, который уже сегодня приносит радость и надежду.