Кадры, на которых чиновник нарушает закон, можно будет публиковать без его согласия. Как и съемку с официальных совещаний. А вот частная и семейная жизнь должностных лиц остается неприкосновенной. Такие правила разъяснил на заседании Курултая министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, отвечая на вопрос депутата Максима Рожина.

Законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа уточняет, когда изображение человека можно использовать без его согласия.

«В эпоху, когда развиты социальные сети и технология дипфейков, эта норма, наверное, своевременна и нужна. Но, на наш взгляд, здесь важно сохранить баланс между защитой частной жизни и правом общества знать о правонарушениях», – сказал депутат.

Он предложил прямо прописать в законе, когда чиновника можно показывать без его разрешения.

«В связи с этим предлагается доработать предложенную редакцию, определив возможность публиковать изображение должностного лица без его согласия при наличии конкретных фактов коррупции или иных правонарушений», – пояснил Максим Рожин.

Министр с этим согласился.

«Конечно, если какое-то должностное лицо попало в ваш объектив в момент правонарушения, само получение его специального согласия было бы чем-то немыслимым. Поэтому мы считаем это правильным», – ответил Арман Кырыкбаев.

По его словам, главное здесь провести четкую границу между работой и личной жизнью.

«Главная цель здесь разграничить видеосъемку во время службы и съемку личной, семейной жизни. У каждого человека есть своя частная жизнь, вмешиваться в которую нельзя. Это прежде всего конституционное требование», – подчеркнул министр.

А если чиновник на работе, разрешения не нужно.

«Если же во время службы на каком-то официальном мероприятии, совещании или даже, скажем, на мероприятиях в стенах Курултая человек попадает на видео, то, на наш взгляд, и это заложено в концепции закона, никакого согласия получать не нужно», – пояснил Арман Кырыкбаев.

Законопроект пока одобрен только в первом чтении, правила могут уточнить ко второму.