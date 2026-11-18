Когда можно публиковать фото чиновников без их согласия
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Кадры, на которых чиновник нарушает закон, можно будет публиковать без его согласия. Как и съемку с официальных совещаний. А вот частная и семейная жизнь должностных лиц остается неприкосновенной. Такие правила разъяснил на заседании Курултая министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, отвечая на вопрос депутата Максима Рожина.
Законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа уточняет, когда изображение человека можно использовать без его согласия.
«В эпоху, когда развиты социальные сети и технология дипфейков, эта норма, наверное, своевременна и нужна. Но, на наш взгляд, здесь важно сохранить баланс между защитой частной жизни и правом общества знать о правонарушениях», – сказал депутат.
Он предложил прямо прописать в законе, когда чиновника можно показывать без его разрешения.
«В связи с этим предлагается доработать предложенную редакцию, определив возможность публиковать изображение должностного лица без его согласия при наличии конкретных фактов коррупции или иных правонарушений», – пояснил Максим Рожин.
Министр с этим согласился.
«Конечно, если какое-то должностное лицо попало в ваш объектив в момент правонарушения, само получение его специального согласия было бы чем-то немыслимым. Поэтому мы считаем это правильным», – ответил Арман Кырыкбаев.
По его словам, главное здесь провести четкую границу между работой и личной жизнью.
«Главная цель здесь разграничить видеосъемку во время службы и съемку личной, семейной жизни. У каждого человека есть своя частная жизнь, вмешиваться в которую нельзя. Это прежде всего конституционное требование», – подчеркнул министр.
А если чиновник на работе, разрешения не нужно.
«Если же во время службы на каком-то официальном мероприятии, совещании или даже, скажем, на мероприятиях в стенах Курултая человек попадает на видео, то, на наш взгляд, и это заложено в концепции закона, никакого согласия получать не нужно», – пояснил Арман Кырыкбаев.
Законопроект пока одобрен только в первом чтении, правила могут уточнить ко второму.
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