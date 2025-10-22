На заседании Мажилиса вновь подняли тему растущей долговой нагрузки государства. Депутат Олжас Нуралдинов обратил внимание на то, что Казахстан всё чаще берёт новые кредиты, чтобы погашать старые обязательства, и предупредил: если тенденция сохранится, уже к 2028 году государственный долг может увеличиться вдвое - до 57 триллионов тенге, передаёт BAQ.KZ

Он подчеркнул, что расходы на обслуживание долга могут превысить совокупные затраты на образование, оборону и инфраструктуру. Мажилисмен назвал такую политику опасной и напомнил, что Высшая аудиторская палата не раз указывала на риск замещения старых обязательств новыми займами.

"Государство всё чаще берёт новые займы, чтобы погашать старые долги. За ближайшие три года планируется привлечь ещё 24 триллиона тенге. Это означает, что в ближайшей перспективе расходы на обслуживание долга могут превысить расходы на образование, оборону и инфраструктуру вместе взятые. Хотя Высшая аудиторская палата неоднократно указывала: покрытие старых обязательств за счёт новых заимствований - крайне рискованный механизм, который подрывает устойчивость финансовой системы и делает бюджет зависимым от долговых решений", — заявил депутат.

Мажилисмен поинтересовался, почему правительство продолжает наращивать заимствования, фактически перекрывая старые долги новыми. Он также призвал восстановить баланс между доходами, расходами и реальными возможностями бюджета: "Когда мы уже научимся жить по средствам, а не в долг?"

В ответ министр финансов Мади Такиев заверил, что ситуация с госдолгом находится под контролем и не выходит за установленные рамки.

"Если смотреть его в разрезе ВВП, то он составляет 22,2%. При лимите у нас установлено 32%. Основная часть госдолга, 76%, - это заимствования на внутреннем рынке. Они берутся для покрытия дефицита бюджета. 24% - это внешние рынки, и эти средства направляются на финансирование инфраструктурных проектов", — пояснил он.

По словам министра, правительство намерено последовательно сокращать дефицит бюджета.

"Мы рассматриваем текущий и следующий годы с дефицитом в 2,5%, а далее планируем его снизить до 0,9%. Соответственно, чем меньше будет дефицит, тем меньше необходимость в заимствованиях, и это приведёт к снижению госдолга", — сообщил он.

Мади Такиев отметил, что дополнительный эффект окажет новый Налоговый кодекс. По его словам после его вступления, ожидается дополнительные поступления, которые также будут нивелировать долговую нагрузку. Также он добавил, что Казахстан успешно размещает свои бумаги на международных рынках.