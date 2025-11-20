Когда завершат строительство аэропортов в Зайсане и Катон-Карагае в СЦК рассказал Нурымбет Сактаганов, передает BAQ.kz.

Глава региона отметил, что возведение аэрохабов идет по поручению Главы государства. На сегодняшний день аэропорт в Зайсане завершен на 66%, а в Катон-Карагае на 55%.

"Уже построены взлетно-посадочные полосы. Сейчас идет строительство перронов, аэровокзалов. И до конца года эти строительные работы будут завершены. Кроме того "КазАэроНавигация" сейчас работает над покупкой необходимого оборудования и его монтажу", - отметил глава региона.

Нурымбет Сактаганов выразил уверенность, что первые самолеты смогут принятьв этих аэропортах уже к следующему туристическому сезону. Ориентировочно в апреле или мае.