Когда отдыхаем и сдаём экзамены: расписание 2025–2026 учебного года в Казахстане
Определены сроки учебного года и каникул для казахстанских школьников.
Сегодня, 17:38
Министр просвещения РК приказом от 5 августа 2025 года утвердил сроки учебного года, каникул и итоговой аттестации для школ на 2025–2026 учебный год, передает BAQ.KZ.
Учебный год начнётся 1 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года.
Продолжительность четвертей и каникул:
- 1-я четверть: 8 недель, осенние каникулы — 27 октября–2 ноября 2025 года.
- 2-я четверть: 8 недель, зимние каникулы — 29 декабря 2025 года–7 января 2026 года.
- 3-я четверть: 10 недель, весенние каникулы — 19–29 марта 2026 года.
Для 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы — 9–15 февраля 2026 года.
- 4-я четверть: 8 недель.
Итоговая аттестация:
- Для 9-х (10-х) классов — с 29 мая по 11 июня 2026 года.
- Для 11-х (12-х) классов — с 2 по 15 июня 2026 года.
Экзамены охватят математику, историю Казахстана, казахский и русский языки, а также предметы по выбору.
Приказ вступает в силу с 24 августа 2025 года.
