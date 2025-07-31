"Чтобы полностью восстановить мировую популяцию сайгаков, необходимо вернуть их в исторические места обитания. Сейчас многие из нас думают, что почти 100% сайгаков живут в Казахстане, но это не соответствует действительности. Учёные рассматривают разные варианты переселения сайгаков. Сейчас специалисты ищут ответ на вопрос: "Как именно переселять?". По моему мнению, работы по переселению начнём в этом году и завершим в следующем", — сказал Нысанбаев на брифинге после заседания правительства.