  • 31 Июля, 14:58

Когда переселят 1,5 тысячи сайгаков в Китай — рассказали в Минэкологии

Это часть усилий по восстановлению мировой популяции животных.

Сегодня, 14:08
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 14:08
Сегодня, 14:08
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Фото: BAQ.KZ

Министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил, что переселение 1,5 тысячи сайгаков в Китай начнётся в этом году. По его словам, это часть усилий по восстановлению мировой популяции животных, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Чтобы полностью восстановить мировую популяцию сайгаков, необходимо вернуть их в исторические места обитания. Сейчас многие из нас думают, что почти 100% сайгаков живут в Казахстане, но это не соответствует действительности. Учёные рассматривают разные варианты переселения сайгаков. Сейчас специалисты ищут ответ на вопрос: "Как именно переселять?". По моему мнению, работы по переселению начнём в этом году и завершим в следующем", — сказал Нысанбаев на брифинге после заседания правительства.

Ранее сообщалось, что Токаев передаст Китаю 1,5 тысячи сайгаков.

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