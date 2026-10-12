Когда по трассе «Актобе – Улгайсын» можно будет проехать в обоих направлениях
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На автомобильной дороге «Актобе – Улгайсын» продолжается масштабная реконструкция семи участков общей протяжённостью более 260 км. Проект предусматривает обновление дорожного покрытия, земляного полотна, мостов и водопропускных сооружений. Полностью завершить работы планируется в 2029 году.
На первом участке работы близятся к завершению
На отрезке протяжённостью 28 км — с 791-го по 819-й километр — основные земляные работы практически завершены. Их общий объём составил около 3,6 млн кубометров.
Верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси уложен почти на 26 км правой и 28 км левой стороны дороги.
Кроме того, установлено 45 водопропускных труб, построено пять скотопрогонов и обустроено около 24 км барьерного ограждения.
На объекте задействовано более 270 специалистов и около 150 единиц техники. До конца текущего года планируется открыть движение в обоих направлениях, а полностью завершить реконструкцию этого участка — в 2027 году.
На остальных участках продолжаются строительно-монтажные работы
На шести других участках общей протяжённостью более 230 км ведётся комплекс строительных работ. Из предусмотренных проектом около 29 млн кубометров земляных работ выполнено порядка 7 млн кубометров.
Параллельно устраивается дорожное основание, переустраиваются инженерные сети, возводятся мосты и устанавливаются водопропускные сооружения.
На этих участках работают более 1,3 тыс. специалистов и около 1 тыс. единиц техники. На сегодняшний день установлены 22 водопропускные трубы, а также скотопрогоны — из 84 предусмотренных проектом. Работы ведутся на пяти из девяти мостов.
Для строительства заготовлено около 100 тыс. тонн щебёночных материалов и изготовлено порядка 3 тыс. кубометров железобетонных изделий.
Контроль качества — на каждом этапе
На всех участках осуществляется технический надзор за качеством работ и соблюдением строительных норм.
Реконструкция автодороги «Актобе – Улгайсын» является частью развития международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай.
Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность трассы, повысить безопасность дорожного движения, улучшить транспортное сообщение между регионами и укрепить транзитный потенциал Казахстана.
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