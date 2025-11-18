Его называют человеком, который лечит не только тело, но и душу. В каждом движении рук - точность хирурга, мягкость психолога и искренность друга. Виктор Сахно - профессиональный массажист, для которого прикосновение стало языком добра и способом вернуть людям здоровье. Он не гонится за славой, не обещает чудес, но каждый, кто хоть раз был у него на сеансе, освобождался от боли.

Путь, выжженный призванием

Путь Виктора Сахно нельзя назвать лёгким. Он родился в России, и до семи лет жил там, потом вместе с семьёй переехал в Алматы. Новая страна, язык, люди, не простой район, где характер приходилось доказывать - всё это стало испытанием. Но именно там закалился внутренний стержень человека, который всю жизнь будет спасать людей и помогать им.

Медицина вошла в его жизнь через семью. Мама - акушерка, бабушка - химик-лаборант, всегда окружали его разговорами о науке и ответственности за жизнь. С детства он понимал, что помогать людям - не профессия, а состояние души. Маленький Виктор начал делать массаж своим близким и друзьям с ранних лет, не имея знаний он помогал восстановится, скинуть груз с плеч, сам тогда не понимая, что, возможно, это призвание!

Фото из личного архива В. Сахно

В юности Виктор не раз оказывался в ситуациях, когда сумел спасти жизнь. Один случай стал переломным: "Я услышал визг тормозов и увидел, как человек взлетает в воздух. В тот момент я не думал - просто побежал". Он оказал первую помощь, не имея диплома, руководствуясь интуицией и знаниями, почерпнутыми от матери, из книг и кино. Когда скорая приехала, фельдшер лишь сказал: "Молодец. Ты спас ему жизнь. Если бы ты не остановил кровопотерю, он бы умер, не доехав до больницы".

С этого дня Виктор понял - медицина станет его дорогой. Он окончил медицинский колледж с отличием, получил образование фельдшера и начал параллельно изучать массаж. И однажды детское нежелание сменилось вдохновением.

Сильное влияние на Виктора оказал его знакомый, обучающий массажистов Алексей Шепоренко. Он поделился с Виктором знаниями, которые стали основной базой, и научили его "чувствовать" тело. И когда пациенты удивлённо спрашивают Виктора, как он находит точки, от которых болит, он отвечает, что это опыт, который не объяснить словами. И это не просто знания анатомии, а умение чувствовать каждое тело по-разному.

Фото из личного архива В. Сахно

Профессия как ответственность

Виктор не скрывает: "медицина превращается в поток, где важны не люди, а количество, и сейчас не так много специалистов, которые просто хотят помочь".

Он убеждён, что любое взаимодействие с телом - это ответственность. Даже специалист по маникюру, по его мнению, должен понимать основы стерильности, а массажист - обязательно иметь медицинское образование.

Он считает, что в Казахстане должны появиться упрощённые медицинские курсы - хотя бы для тех, кто работает с людьми. Ведь знание анатомии, микробиологии, психологии делает специалиста не просто мастером, а человеком, который может не навредить.

Для Виктора Сахно массаж - это не просто восстановление тела. Это искусство возвращать человеку ощущение целостности, уверенности и гармонии.

"Человеческий организм - это не отдельный орган, а единый организм. Иногда нужно смотреть не только на проблему, с которой человек пришёл, а на весь организм в целом - и постараться восстановить его полностью", - считает Виктор.

Лечить руками и сердцем

Фраза "лечить руками и сердцем" для Виктора - не красивая метафора, а суть профессии.

"Я каждого пациента пропускаю через себя. Сопереживаю, чувствую боль. Если у человека проблемы - стараюсь помочь не только физически, но и морально. Направляю на курсы реабилитации, подсказываю, с чего начать и как добиться, чтобы человек прошел положенные ему курс восстановления в санаториях Казахстана", - рассказывает Виктор.

В его арсенале десятки техник: детский, спортивный, мануальный, кинезиотерапия, ЛФК-методики, биоэнергомассаж. Он многогранен и каждодневно оттачивает свое мастерство, работая с маленьким детьми, людьми в возрасте, спортсменами, депутатами и даже врачами.

Фото из личного архива В. Сахно

Особое место в его направлениях занимает биоэнергомассаж - техника, объединяющая воздействие током на определённые точки с чувственным пониманием тела. Он прошёл обучение у китайского специалиста с 27-летним опытом и выработал собственный подход. Первой, кто испытал его методику, стал он сам, потом супруга. Он понял, как работать с аппаратом не по шаблону, чтобы было эффективно. Сегодня Виктор активно использует эту технологию в работе со спортсменами и пациентами, восстанавливающимися после травм.

Мечта, которая сильнее бизнеса

Говоря о будущем, Виктор становится особенно сосредоточенным. Его мечта - не богатство и не слава. Он хочет, чтобы его авторская методика стала частью официальной медицинской практики, и помогала людям не на словах, а на деле и работала не только в его частной практике, а в санаториях, в центрах реабилитации, в больницах.

Сейчас он работает над созданием собственной запатентованной техники - программы реабилитации после инсультов.

"Я хочу разработать методику, которая поможет пациентам восстанавливаться и снимет нагрузку со специалистов. Ведь поднять лежачего человека весом 70 килограммов - огромная физическая работа", - говорит Виктор.

Фото из личного архива В. Сахно

Если объединить научный подход, нейромышечную стимуляцию и биоэнергомассаж, это поможет заменить часть медикаментозной терапии естественными методами. Он нацелен на то, чтобы его методики стали частью национальной системы здравоохранения, применялись в санаториях и центрах реабилитации, и главное – чтобы они были доступны людям.

Он не гонится за славой, а создаёт. Не лечит болезни, а лечит людей. Ведь тело человека -это книга, которую не каждый способен прочесть. Виктор Сахно способен – каждое прикосновение его рук не просто техника, а форма общения, несущая искреннее желание помочь.