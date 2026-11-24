Не у каждой женщины, столкнувшейся с домашним насилием, есть возможность собрать вещи, забрать детей и уйти. Одним некуда идти, у других нет собственного заработка. С начала года в двух кризисных центрах Астаны помощь получили 126 женщин и 256 детей. Пострадавшим помогают найти работу, решить жилищные вопросы и добиться финансовой независимости. Так, одной из матерей семерых детей благодаря благотворительной помощи удалось приобрести собственный дом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Полиция будет искать скрытые случаи насилия

С 25 ноября по 10 декабря в Астане пройдёт международная акция «16 дней активных действий против гендерного насилия».

В эти дни полицейские усилят проверки семей, в которых ранее происходили случаи бытового насилия, проконтролируют соблюдение защитных предписаний и проведут подворовые обходы. Последние необходимы в том числе для выявления случаев насилия, о которых пострадавшие по разным причинам не сообщают правоохранительным органам.

Об этом на брифинге в городской Службе коммуникаций рассказала начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием Департамента полиции Астаны Алмагуль Исмагулова.

«Особое внимание будет уделено семьям, в которых ранее неоднократно фиксировались факты насилия, имеются угрозы, преследование и психологическое давление, а также воспитываются несовершеннолетние дети. Главная задача проводимой работы – своевременное выявление фактов насилия, оказание необходимой помощи пострадавшим и предупреждение повторных правонарушений», – отметила она.

Полицейские также призвали астанчан не оставаться в стороне, если они стали свидетелями насилия.

Когда некуда идти

Одной из причин, по которым женщина не решается уйти от агрессора, становится отсутствие собственного жилья и денег. Особенно сложно тем, кто воспитывает нескольких детей.

В столичном кризисном центре «Үміт» с начала года помощь получили 53 женщины и 117 детей. Центр рассчитан на 70 мест. Здесь пострадавшим предоставляют безопасное жильё, пятиразовое питание, помощь психологов, юристов и социальных работников.

Специалисты помогают женщинам расторгнуть брак, взыскать алименты, восстановить документы и решить жилищные вопросы. Причём поддержка не заканчивается после того, как женщина покидает центр.

«Наша цель – не ограничиваться предоставлением временного места проживания гражданам, пострадавшим от насилия, а создавать условия для их самостоятельной жизни, трудоустройства и повторной адаптации в обществе. Для нас важна безопасность каждой женщины и беззаботное детство каждого ребёнка», – подчеркнул руководитель центра Галихан Куканбеков.

Собственный дом для матери семерых детей

Ещё один столичный кризисный центр – «Корғау» – работает с 2009 года. Сегодня у фонда два приюта на 65 мест, где женщины вместе с детьми могут безопасно проживать до шести месяцев.

С начала года здесь нашли убежище 73 женщины и 139 детей.

Однако временная крыша над головой не всегда решает проблему. Ведь после выхода из приюта женщине необходимо где-то жить, работать и обеспечивать детей.

В этом году благодаря благотворительной помощи для матери семерых детей приобрели собственный дом. Ещё четыре женщины получили жильё. Среди них – три женщины из числа детей-сирот, состоявшие в жилищной очереди, и одна многодетная мать. Ещё одной подопечной помогли получить возможность приобрести жильё по программе социальной ипотеки.

За руль – ради самостоятельности

В кризисном центре помогают женщинам не только найти работу, но и освоить новые профессии.

В этом году трудоустроили 41 женщину, ещё девять прошли профессиональное обучение за девять месяцев.

Четыре подопечные центра также прошли бесплатные трёхмесячные курсы вождения. В дальнейшем они смогут получить возможность оформить автомобиль в лизинг и работать курьерами.

Для женщины, которая одна воспитывает нескольких детей, автомобиль может стать не просто средством передвижения, но и способом заработка. Особенно если необходимо совмещать работу с ежедневными поездками в школу, детский сад, поликлинику или реабилитационный центр.

По словам руководителя кризисного центра «Корғау» Анны Рыль, борьба с бытовым насилием не должна сводиться только к предоставлению временного убежища.

«Наша работа направлена не только на устранение последствий насилия, но и на решение причин, которые мешают женщине уйти от агрессора: отсутствие жилья, собственного дохода, документов, профессиональных навыков и социальной поддержки. Главный результат нашей работы – возможность для женщины и её детей жить в безопасности, иметь собственное жильё, зарабатывать, воспитывать детей и самостоятельно определять своё будущее», – подчеркнула Анна Рыль.

Куда обращаться, если дома небезопасно

За помощью могут обратиться не только сами пострадавшие, но и свидетели бытового насилия.

102 – полиция;

111 – контакт-центр по вопросам защиты семьи, женщин и детей;

150 – телефон доверия.

Получить психологическую и юридическую помощь в кризисном центре «Корғау» можно и без размещения в приюте.