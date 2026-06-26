Когда в Алматы уменьшатся пробки: акимат раскрыл план

Пробки в Алматы уже несколько лет остаются одной из самых актуальных проблем мегаполиса. В часы пик водители вынуждены стоять на дороге десятки минут, а иногда и несколько часов. В связи с этим акимат представил свои планы по снижению загруженности дорог. На официальный запрос редакции BAQ.KZ Управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта города Алматы дало ответ.

По данным управления, в настоящее время в Алматы функционирует 642 светофорных объекта. Из них 98 были модернизированы в рамках первого этапа системы автоматизированного управления дорожным движением.

Теперь в рамках второго этапа проекта планируется модернизация и реконструкция оставшихся 544 светофоров. Строительно-монтажные работы начнутся в 2026 году в зависимости от выделения бюджетных средств.

После полной реализации проекта светофоры будут в онлайн-режиме регулировать движение в зависимости от фактической интенсивности транспортного потока. Также будет автоматически вестись статистика движения, а табло обратного отсчёта будут работать в адаптивном режиме.

Выделенные автобусные полосы стабилизировали движение общественного транспорта

Ведомство отмечает, что специальные автобусные полосы являются одним из самых эффективных инструментов приоритета общественного транспорта.

По данным управления, такое решение позволило обеспечить стабильность маршрутов и создать более комфортные условия для пассажиров. Однако точная статистика по сокращению времени в пути общественного транспорта не предоставлена — этот показатель варьируется в зависимости от интенсивности движения на каждой улице.

Какие меры принимаются для снижения числа личных автомобилей

Управление сообщило, что в Алматы ведётся комплексная работа по снижению зависимости от личного автотранспорта.

Среди мер:

развитие системы общественного транспорта;

формирование транспортно-пересадочных узлов;

внедрение интеллектуальных транспортных систем;

повышение привлекательности альтернативных видов передвижения.

Как влияет платная парковка

Акимат считает платные парковки одним из эффективных инструментов снижения транспортной нагрузки.

По данным управления, система платных парковок сокращает время, которое водители тратят на поиск свободного места, и увеличивает оборачиваемость парковочных мест. Также она помогает уменьшить длительную стоянку автомобилей на наиболее загруженных улицах города.

Насколько быстро движется общественный транспорт

Ведомство заявило, что средняя скорость общественного транспорта зависит от времени суток, загруженности улиц, особенностей маршрута и наличия специализированной инфраструктуры.

При этом отмечается, что автобусные полосы и BRT-коридоры позволяют общественному транспорту двигаться более стабильно и быстрее по сравнению с общим потоком. Однако конкретные средние показатели скорости не приводятся.

По данным управления, сегодня общественным транспортом Алматы ежедневно пользуются в среднем 1,7 миллиона человек. Ведомство отмечает, что это свидетельствует о том, что общественный транспорт является основным средством передвижения для жителей города и пользуется высоким спросом.