В очередной части нашего нового формата "Специальный репортаж. Разбор" пытаемся понять, когда в Казахстане наведут порядок на рынке жилья. Не все подрядчики строят качественные дома, используя при этом материалы низкого качества. Но даже такие квартиры остаются недоступными для целого пласта населения. Особо низкая покупательская способность наблюдается в регионах. Кроме того, не все участники программы реновации жилищного фонда на 2023-2029 годы остаются довольны ее работой. С такими людьми встретилась наша съемочная группа. Подробности узнаете у героев нашего нового видео на BAQ.kz.