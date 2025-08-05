Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев озвучил срок снижения цен на некоторые продукты, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"С 1 августа есть договоренность по удешевлению соли. Определенные меры направлены на снижение отпускной цены со стороны производителя", – сказал министр на брифинге.

По словам Шаккалиева, аналогичная работа ведётся и по маслу.

"Что касается подсолнечного масла, то мы уже достигли договоренности с Ассоциацией, Минсельхозом. До конца года у нас будет предельный уровень", – сказал Шаккалиев.

При этом глава Минторговли подчеркнул, что речь не идет о государственном регулировании цен.

"Ещё раз хочу прокомментировать. Это не госценовое регулирование. Это соглашение между нами и производителями. Это такой жест доброй воли со стороны производителей", – заметил он.

Что касается мяса, по словам министра, работа ведётся точечно и особенно активизируется в периоды межсезонья.