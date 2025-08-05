Когда в Казахстане подешевеют соль, масло и мясо?
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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев озвучил срок снижения цен на некоторые продукты, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"С 1 августа есть договоренность по удешевлению соли. Определенные меры направлены на снижение отпускной цены со стороны производителя", – сказал министр на брифинге.
По словам Шаккалиева, аналогичная работа ведётся и по маслу.
"Что касается подсолнечного масла, то мы уже достигли договоренности с Ассоциацией, Минсельхозом. До конца года у нас будет предельный уровень", – сказал Шаккалиев.
При этом глава Минторговли подчеркнул, что речь не идет о государственном регулировании цен.
"Ещё раз хочу прокомментировать. Это не госценовое регулирование. Это соглашение между нами и производителями. Это такой жест доброй воли со стороны производителей", – заметил он.
Что касается мяса, по словам министра, работа ведётся точечно и особенно активизируется в периоды межсезонья.
"По мясу меры принимаются: насыщение рынка, крупные игроки, точечно, где возникает ситуация с мясом, где ажиотажный спрос по той или иной причине возникает, они участвуют по рыночным ценам, по оптовым ценам и помогают сглаживать эту ситуацию. Эта работа на постоянной основе будет проводиться. Мы ее усиливаем ближе к межсезонью. Осенне-зимний и зимне-весенний – это два переходных момента, где мы максимально включаем все имеющиеся ресурсы", – заверил глава Минторговли.
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