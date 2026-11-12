Proton, Kia или Skoda: с кем Казахстан будет создавать свой автобренд

Казахстан хочет выпускать автомобиль под собственным брендом. Меморандум с малайзийской Proton подписан год назад, но ни сроков, ни площадки, ни объема инвестиций до сих пор нет. Корреспондент BAQ.KZ выяснил, на каком этапе проект и хватит ли стране промышленных сил на свою машину.

Вопрос о национальном автобренде встал на повестку в ноябре прошлого года, когда Казахстан подписал меморандум о сотрудничестве с Proton. Сейчас, помимо малайзийской компании, рассматривают возможность переговоров с Kia и Skoda.

Переговоры идут, сроков нет

В ответ на официальный запрос BAQ.KZ в национальном инвестиционном холдинге «Байтерек» сообщили, что после подписания меморандума с Proton в ноябре 2025 года проделан ряд работ.

В марте этого года делегация побывала в Малайзии. Она ознакомилась с комплексом Proton, производственными мощностями автомобильного кластера Automotive High-Tech Valley и цепочкой поставщиков.

«Сейчас продолжается обсуждение концепции национального автомобильного бренда. Вместе с тем рассматриваются варианты сотрудничества с такими международными производителями, как Proton, Kia и Skoda. Конкретного соглашения о создании совместного предприятия с компанией Proton нет. Этот вопрос будет рассматриваться после окончательного выбора стратегического партнера», ответили в холдинге.

Технико-экономическое обоснование проекта не разработано. Место производства тоже не определено. Площадку выберут с учетом инфраструктурных, логистических и экономических факторов. Объем инвестиций станет известен после того, как согласуют структуру проекта и условия участия сторон.

Когда первый казахстанский автомобиль сойдет с конвейера, определят после утверждения основных параметров проекта и завершения подготовительного этапа.

Свой бренд как естественный этап

Автоэксперт Алексей Алексеев считает национальный автобренд закономерным продолжением развития автопрома Казахстана. По его словам, производство, начавшееся со сборки иномарок, может постепенно перейти к глубокой локализации, а затем и к собственному бренду.

«Национальный автомобильный бренд это прямой путь от отверточной сборки к созданию своего бренда. То есть естественный этап развития, от сборки иностранных машин до собственного бренда, которым можно гордиться, который можно развивать и который отражает свое видение. В иностранные машины мы свое видение вложить не можем. А производитель, который сам проектирует автомобиль, может заложить в свой бренд собственное представление о том, каким должен быть современный автомобиль», говорит эксперт.

Алексеев напомнил, что Казахстан уже дважды пытался создать национальный автомобиль. Первая попытка связана с машиной «Тулпар», которую представили примерно в 1996 году. Позже ставили эксперимент с автомобилями SsangYong под казахстанскими эмблемами. В рамках этого проекта Allur Auto выпустила в Костанае около 1,5 тысячи машин, но затем производство остановилось.

По мнению эксперта, неудачный опыт не повод отказываться от идеи. Но заранее нужно просчитать, какую пользу проект принесет экономике, сколько машин удастся продать и как производство окупится.

«Если мы хотим быть страной, производящей автомобили, мы в любом случае придем к своему бренду. Этот путь прошли многие государства, начинавшие с отверточной сборки иномарок. Вопрос в том, на какой основе мы его создадим и какую пользу он принесет экономике. Все зависит от объема продаж. Если национальный бренд будет успешным, он принесет налоги в бюджет и создаст новые рабочие места», отмечает он.

Двигатель делать сами не будем

По словам Алексеева, этап первичной сборки Казахстан уже прошел. Отрасль началась в 2002 году с отверточной сборки российских Lada Niva, затем к ним добавились Kia, Skoda, Chevrolet и Lada. Сегодня на костанайских «Allur Auto» и «СарыаркаАвтоПром» и на алматинском «Sana Motors» работают покраска и сварка.

В прошлом году в Алматы запустили новый завод Astana Motors, и город начал превращаться в крупный автомобильный кластер. Большой центр автопроизводства есть и в Костанае. Кроме того, в Алматы строят еще один завод, его планируют открыть в 2028 году.

Следующей задачей эксперт называет рост локализации за счет выпуска автокомпонентов в Казахстане. Сейчас уже производят бамперы и мультимедийные системы. В планах выпуск сидений, аккумуляторов, шин и других пластиковых деталей.

«Следующий этап это глубокая локализация производства, то есть выпуск автокомпонентов в своей стране и рост доли казахстанского содержания в машинах. Вокруг этих заводов уже начали развиваться предприятия по выпуску запчастей. А следующая ступень после этого формирование собственного бренда», говорит Алексей Алексеев.

По его мнению, Казахстану не обязательно разрабатывать двигатель с нуля. Гораздо выгоднее взять готовые платформы и технологии. Эксперт приводит в пример южнокорейские Hyundai и Kia, которые начинали с лицензии Mitsubishi на двигатели и технологии.

Разработка одной только автомобильной платформы, по словам Алексеева, может стоить около 1 млрд долларов или евро. К этому добавляются расходы на двигатель, коробку передач, другие агрегаты и детали. Поэтому для Казахстана с его небольшим рынком создавать автомобиль полностью с нуля может быть экономически невыгодно.

Эксперт считает, что стоит вести переговоры и с китайскими компаниями. Сейчас в Китае 97 автомобильных брендов, и на технологии одного из них можно наладить производство в Казахстане. Готовы ли компании делиться технологиями, вопрос отдельный. А о реальной выгоде возможного партнерства с Proton, по его словам, говорить пока рано.

Первая машина дешевле 5 млн теңге?

Алексеев считает, что начинать национальный бренд лучше с доступного автомобиля. Первая модель, по его мнению, должна быть простой, надежной и конкурентоспособной по цене.

В пример он приводит индийскую Tata. На первом этапе компания выпустила небольшой автомобиль со стартовой ценой около 2 тысяч долларов. У машины были недостатки, но она закрыла главную потребность людей и стала доступным транспортом.

«На мой взгляд, мы тоже должны начать с автомобиля по доступной цене. Думаю, он должен стоить меньше 5 миллионов теңге. В любом случае первый шаг правильнее сделать именно с такой машины. Сейчас на рынке всего два-три таких автомобиля. Поэтому, если отечественный бренд войдет в этот сегмент, он сможет с ними конкурировать. Здесь есть одно условие. Автомобиль, выпущенный в Казахстане, должен быть дешевле привезенного из-за рубежа», говорит он.

Одного выбора дешевой модели для такой цены мало. Себестоимость машины зависит от машинокомплектов из-за рубежа, расходов на перевозку, цены основных агрегатов и доли местного производства. Чем больше объем выпуска, тем ниже затраты на один автомобиль.

По мнению Алексеева, в Казахстане можно производить пластиковые детали, сиденья, аккумуляторы, проводку, мультимедийные системы, бамперы и декоративные накладки. Со временем можно наладить выпуск кузова, руля, обивки салона, шин и дисков. По его расчетам, работа по этим направлениям позволит довести локализацию до 40–45%, а общей целью должно стать приближение к 50%.

Хватит ли внутреннего рынка

При этом Алексеев не скрывает осторожности. Главным препятствием он называет небольшое число покупателей. Выйти на рынки соседей тоже непросто, одни закрыты, а в других спрос на казахстанскую машину может оказаться невысоким.

«Отечественному автомобилю будет трудно конкурировать. Но если он будет дешевым, надежным и современным, у него есть шанс на успех. Главный фактор, который нам мешает, это небольшое число покупателей. Поэтому прожить только за счет внутреннего рынка невозможно. А если мы выпустим доступный, качественный и любимый людьми автомобиль, мы сможем экспортировать его в соседние страны. Только в таком случае проект будет жизнеспособным», считает эксперт.

По его словам, национальный автобренд прежде всего коммерческий проект. Если инвесторы и производители увидят в нем экономическую выгоду, они будут заинтересованы в его запуске. Вместе с тем собственный автомобиль, отметил Алексеев, это еще и символ гордости и патриотизма для страны.

«Пока не стоит спешить со своим брендом»

Экономист Айбар Олжай смотрит на идею национального автобренда осторожнее. По его мнению, сейчас Казахстану важнее не создавать новый бренд, а работать с мировыми производителями и наращивать производственный опыт и технологические компетенции.

«Если говорить о создании собственного бренда, то выпуск автомобильного бренда пока не был нашей главной целью. Поэтому мы решили сначала нарабатывать свои компетенции и опыт через работу с мировыми брендами. Попытки выпустить в Казахстане свой автомобильный бренд действительно были. Были даже сделаны определенные шаги. Но потом эти проекты не получили продолжения», говорит экономист.

По словам Айбара Олжая, даже если собственный бренд появится, автомобиль, скорее всего, будет построен на платформе одного из мировых производителей. Значит, его технологическая основа и ключевые компоненты будут зависеть от этой компании. Поэтому к идее создать в Казахстане полноценную автомобильную компанию с собственной платформой он относится с сомнением.

«Потому что нам прежде всего нужно, чтобы конвейер работал стабильно. Чтобы производство было эффективным, оно должно какое-то время непрерывно работать и накапливать опыт. С этой точки зрения, думаю, выгоднее работать по франшизе мировых брендов. У них есть сложившийся опыт, технологии и система организации производства», говорит эксперт.

Экономист считает, что сейчас нужно стимулировать покупку машин отечественной сборки. На автомобильном рынке, помимо качества, большую роль играет репутация бренда. Работая с известными мировыми компаниями, казахстанские предприятия могут опираться на их сложившийся имидж.

А чтобы вывести на рынок новый бренд, его нужно сделать узнаваемым, прорекламировать и завоевать доверие покупателей. Это требует дополнительного времени и больших денег.

Сроки первой машины пока неизвестны

Инициатива по выпуску национального автобренда пока находится на стадии переговоров и доработки концепции. В «Байтереке» не могут назвать срок выхода первого автомобиля, ведь стратегический партнер, место производства, объем инвестиций и технико-экономическое обоснование еще не определены.

Алексей Алексеев считает национальный бренд естественным этапом развития автопрома, но для успеха ему нужны доступная цена, высокая локализация и экспортные рынки. Айбар Олжай предлагает пока не спешить с новым брендом, продолжать партнерство с мировыми производителями и стабилизировать производство.

Главный вопрос для Казахстана сейчас не в том, чтобы дать автомобилю национальное имя, а в том, чтобы сделать его экономически выгодным и конкурентоспособным продуктом. Когда это произойдет, зависит от будущих переговоров и конкретных решений.