В настоящее время на территории страны насчитывается около 59 тысяч многоквартирных жилых домов. Большинство из них — более 63 процентов — находятся в удовлетворительном состоянии, однако проблема изношенного жилья по-прежнему остаётся актуальной. Для устранения этого недостатка в 2026–2028 годах планируется выделить 20,7 млрд тенге на капитальный ремонт 363 жилых домов. Об этом сообщило Министерство промышленности и строительства. Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

Обновление старых домов — одна из главных задач

С 2020 года за счёт бюджетных кредитов, предоставленных местным акиматам под 0,1% годовых, было модернизировано более тысячи многоквартирных домов. В результате этих работ значительно сократилась доля жилья, требующего капитального ремонта. Поэтапный снос ветхих домов в городах и строительство на их месте нового жилья является основным направлением программы реновации.

По итогам 2025 года было снесено 79 аварийных домов, более двух тысяч семей получили новые квартиры. Это не только повысило уровень безопасности, но и позволило модернизировать городскую среду в соответствии с современными требованиями, — отмечают в министерстве.

Для государства жилищный вопрос остаётся одним из ключевых направлений социальной политики.

В последние годы для граждан, стоящих в очереди на жильё, было приобретено 14,5 тысячи арендных квартир на сумму 217,8 млрд тенге. Кроме того, построено и выкуплено на рынке 14,1 тысячи кредитных квартир на 140,2 млрд тенге, — говорится в сообщении.

Ипотечные программы пользуются спросом

По программам "Наурыз" и "Наурыз-Жұмыскер" выдано более 8,6 тысячи займов на сумму 233 млрд тенге. В 2026 году планируется увеличить объём льготной ипотеки и обеспечить жильём более 12 тысяч семей, сообщили в министерстве.

Сколько человек стоит в очереди на жильё?

В этом году также изменён порядок учёта нуждающихся граждан и распределения жилья. Эти функции переданы "Отбасы банку", которому присвоен статус национального института развития. Сейчас в официальном списке числится 951 тысяча граждан.

Кроме того, внесены законодательные изменения, позволяющие приватизировать ранее предоставленное арендное жильё. В 2025 году более 15 тысяч семей воспользовались этим правом, около 9 тысяч из них получили жильё на безвозмездной основе.

Темпы строительства не снижаются

Ещё один важный показатель — стабильный рост объёмов строительства. Последние три года подряд план по вводу жилья перевыполняется. В 2025 году было введено в эксплуатацию 20,1 млн квадратных метров жилья, что составляет 185,8 тысячи жилых единиц.

Объём инвестиций также достиг рекордного уровня. В строительство вложено 3,8 трлн тенге, из которых 3,5 трлн тенге составили средства частных инвесторов. Это свидетельствует о привлекательности строительной отрасли для бизнеса.

Коммунальная инфраструктура тоже в центре внимания

Развитие строительной отрасли невозможно без модернизации инженерных сетей. В 2025 году на системы водоснабжения и водоотведения направлено 242 млрд тенге, что позволило значительно снизить уровень износа сетей.

В ближайшие годы в рамках национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры планируется привлечь 1,9 трлн тенге инвестиций, обновить тысячи километров сетей и построить десятки очистных сооружений, — сообщили в министерстве.

Новый Строительный кодекс — новые правила отрасли

Принятый новый Строительный кодекс предусматривает ужесточение требований к качеству строительства, продление гарантийных сроков и цифровизацию всех процессов. С 2026 года в строительной сфере начал работать Единый строительный портал по принципу "одного окна".

Системные реформы в строительной отрасли, рост инвестиций и внедрение цифровых решений показывают, что эта сфера становится важной опорой диверсификации экономики Казахстана. Строительство сегодня — это не просто возведение домов, а долгосрочная инвестиция в будущее страны. Большая часть ветхого жилищного фонда в Казахстане была построена ещё в советский период — в 1960–80-х годах. Срок эксплуатации многих таких домов сегодня превышает 40–60 лет. За это время износились инженерные сети, устарели системы отопления и водоснабжения, а сами здания уже не соответствуют современным требованиям энергоэффективности и сейсмобезопасности.

Эксперты отмечают, что значительная часть панельных и каркасно-камышитовых домов нуждается либо в капитальной модернизации, либо в полной замене. В условиях роста городского населения и активной урбанизации обновление старого жилищного фонда становится не только вопросом комфорта, но и безопасности граждан. Именно поэтому реновация ветхого жилья рассматривается государством как стратегическое направление развития городской среды и повышения качества жизни населения.

По мнению специалистов строительной отрасли и рынка недвижимости, программа реновации способна оказать комплексное влияние на развитие городов. Обновление старых кварталов повышает инвестиционную привлекательность территорий, стимулирует развитие малого бизнеса и улучшает инфраструктуру районов.

Урбанисты отмечают, что замена устаревших домов современными жилыми комплексами позволяет создавать более безопасную и комфортную среду: появляются благоустроенные дворы, парковки, детские и спортивные площадки, а также новые социальные объекты. Вместе с тем эксперты подчеркивают необходимость учитывать интересы жителей при переселении, обеспечивая прозрачные механизмы компенсаций и равнозначного обмена жилья.

По оценкам аналитиков, системная реновация может также положительно повлиять на рынок недвижимости, обновляя жилищный фонд и формируя новые современные районы с развитой инфраструктурой.

Разберём на примере Алматы

В крупнейшем мегаполисе страны — Алматы — проблема ветхого жилья также остаётся актуальной. По данным акимата города, сегодня здесь насчитывается 1366 ветхих жилых домов, в которых проживают более 43 тысяч человек.

В рамках утверждённой программы реновации до 2030 года планируется модернизировать или снести 676 старых домов, что позволит переселить около 7,5 тысячи собственников в новые современные квартиры.

Программа охватывает все восемь районов мегаполиса, однако более 40% ветхого жилья сосредоточено в Турксибском районе.

При сносе старых домов жителям предоставляется выбор: получить новую квартиру по принципу "комната за комнату" либо денежную компенсацию по рыночной стоимости. Особое внимание уделяется зданиям, расположенным в сейсмоопасных зонах и на тектонических разломах, а также домам с истекшим сроком эксплуатации.

В отдельных районах города программа уже реализуется. Например, в Жетысуском районе было снесено более 30 ветхих домов, на месте которых возводятся новые жилые комплексы с благоустроенной инфраструктурой. Всего к 2030 году планируется снести значительную часть устаревшего жилого фонда и сформировать новые современные кварталы.