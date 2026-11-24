Планы обеспечить интернетом все сёла Казахстана до конца 2027 года остаются в силе. Однако для соблюдения намеченных сроков «Казахтелекому» необходимо ускорить работу. Об этом на заседании Правительства заявил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, в рамках национального проекта «Доступный интернет» до конца 2026 года оптоволоконными линиями связи планируют охватить 3 704 села, или 61% от их общего числа. В 2027 году этот показатель намерены довести до 92%.

«Оставшиеся 8% труднодоступных сел будут обеспечены спутниковым интернетом. Реализация проекта находится на особом контроле. В этой связи „Казахтелекому“ необходимо усилить темпы работы и обеспечить завершение всех запланированных мероприятий в установленные сроки», – подчеркнул Мадиев.

Сегодня общий охват сельских населенных пунктов мобильным интернетом составляет 84%. В стране продолжается модернизация базовых станций с переходом от 3G к 4G, а также расширяется покрытие сети 5G в городах и селах.

Скоростной интернет станет доступен 2,3 млн сельчан

Ранее сообщалось, что в 2026–2027 годах в Казахстане планируют провести высокоскоростной интернет в 1 123 села. Проект охватит более 445 тысяч домохозяйств, в которых проживают около 2,3 млн человек.

Для этого построят порядка 3,8 тысячи километров оптоволоконных сетей. Особенность проекта заключается в том, что интернет будут подводить непосредственно к домам сельчан, а не только к социальным объектам.

Проект финансируется за счёт правительственного займа Всемирного банка и предусматривает субсидирование строительства сетей.

Интернет появится даже там, где нет вышек

Наряду с наземными сетями развивают спутниковую связь. В сентябре Beeline Kazakhstan и Starlink Mobile запустили сервис Direct to Cell, позволяющий владельцам совместимых смартфонов обмениваться сообщениями и пользоваться отдельными онлайн-сервисами в местах, где отсутствует наземное покрытие.

Спутниковый интернет также внедряют в пассажирских поездах и самолётах. Кроме того, спутниковые технологии используют для подключения базовых станций в отдалённых населённых пунктах, куда прокладывать кабель слишком дорого.