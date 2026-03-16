В 2026 году последний день поста в месяц Рамазан и заключительная таравих-молитва приходятся на 19 марта. Уже 20 марта мусульмане встретят праздник Ораза айт, который продлится три дня, передает BAQ.kz

Самые важные дни Рамазана

Последние десять дней Рамазана считаются особенно важным временем для мусульман. В этот период верующие стараются больше молиться, читать Коран и совершать благие дела.

Главной ночью месяца считается Қадір түні (Ночь предопределения). Считается, что поклонение в эту ночь по своей ценности равно 83 годам непрерывного служения Богу.

Когда будет Қадір түні в 2026 году

Точная дата Ночи предопределения не известна. В хадисах говорится, что ее следует искать среди нечетных ночей последних десяти дней Рамазана.

В 2026 году это следующие ночи:

ночь с 9 на 10 марта

ночь с 11 на 12 марта

ночь с 13 на 14 марта

ночь с 15 на 16 марта

ночь с 17 на 18 марта

По традиции многие богословы считают наиболее вероятной 27-ю ночь Рамазана, которая в 2026 году приходится на ночь с 16 на 17 марта.

Как провести Қадір түні

Мусульманам рекомендуется посвятить эту ночь молитве и духовным размышлениям.

В это время верующие:

читают Коран

совершают дополнительные молитвы

просят прощения за свои ошибки

обращаются с мольбами за родных и близких

Также важно примириться с людьми, забыть старые обиды и совершать благие дела — помогать нуждающимся и заниматься благотворительностью.

Что важно сделать до Ораза айт

Перед праздником мусульмане должны выплатить пітір садақа — обязательную милостыню.

Ее необходимо отдать до начала праздничной молитвы Айт намаз. Эта милостыня помогает очистить пост от возможных ошибок и считается важной частью завершения Рамазана.

Размер пітір садақа ежегодно устанавливает Духовное управление мусульман Казахстана.

Когда будет Ораза айт

В 2026 году праздник Ораза айт продлится с 20 по 22 марта.

В первый день праздника пост держать нельзя, так как этот день предназначен для молитвы, общения с близкими и помощи нуждающимся.

Когда будет Курбан айт

Следующий крупный исламский праздник — Курбан айт.

Предварительно в 2026 году он пройдет с 27 по 29 мая.

Однако точные даты исламских праздников могут корректироваться, так как они определяются по лунному календарю.