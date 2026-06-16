Вопросы предоставления отсрочек и освобождения от призыва регулируются Законом Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих". Документ предусматривает как временное освобождение от призыва, так и полное освобождение от прохождения срочной воинской службы, передает BAQ.kz.

Кто может получить отсрочку

Отсрочка от призыва предоставляется на определенный срок. После прекращения оснований для ее предоставления гражданин вновь подлежит призыву в установленном законом порядке.

Согласно Закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", отсрочка может быть предоставлена по семейным обстоятельствам. Такое право имеют граждане, занятые постоянным уходом за близкими родственниками, нуждающимися в помощи по состоянию здоровья, если отсутствуют другие лица, обязанные их содержать.

Также отсрочка предоставляется для продолжения образования. Она может быть получена один раз на каждом уровне обучения: в организациях общего среднего, технического и профессионального, высшего и послевузовского образования.

Например, если гражданин после окончания колледжа впервые поступает в университет на программу бакалавриата, ему предоставляется отсрочка на весь период обучения. При этом для получения второго образования на том же уровне отсрочка законодательством не предусмотрена.

Основанием для отсрочки является и состояние здоровья. Гражданам, признанным временно негодными к воинской службе, по решению призывной комиссии может быть предоставлена отсрочка сроком до одного года для прохождения лечения и восстановления.

Кроме того, право на отсрочку имеют депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов на срок их полномочий, педагоги организаций образования очной формы обучения на период учебного года, члены экипажей судов организаций водного транспорта на весь период работы, а также лица, в отношении которых проводится дознание, предварительное следствие либо уголовное дело рассматривается судом.

Кого полностью освобождают от службы

Полное освобождение от призыва означает, что гражданин не подлежит призыву на срочную воинскую службу в мирное время.

В соответствии с Законом РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" освобождение предоставляется гражданам, признанным негодными к воинской службе с исключением с воинского учета.

Также освобождаются от призыва граждане, которые на законных основаниях не были призваны на срочную воинскую службу и достигли возраста 27 лет.

К другим категориям освобожденных относятся лица, прошедшие воинскую или альтернативную службу в другом государстве, граждане, имеющие ученую степень кандидата наук, доктора наук или PhD, а также священнослужители официально зарегистрированных религиозных объединений.

Когда проходит призыв

Сроки и порядок призыва определяются Законом Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих", а также ежегодными указами Президента Республики Казахстан и постановлениями Правительства РК.

Призыв на срочную воинскую службу проводится два раза в год:

весенний призыв – с 1 марта по 30 июня включительно;

– с 1 марта по 30 июня включительно; осенний призыв – с 1 сентября по 31 декабря включительно.

Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

После получения повестки гражданин проходит медицинское освидетельствование и призывную комиссию. По результатам рассмотрения принимается решение о призыве на воинскую службу либо о предоставлении отсрочки при наличии предусмотренных законом оснований.

Срок прохождения срочной воинской службы в Республике Казахстан составляет 12 месяцев.