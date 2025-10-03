LIVE LIVE
Кого не заменит искусственный интеллект: прогноз Минтруда по профессиям

В Минтруда рассказали о новых вызовах и потребностях рынка труда.

О том, к чему приведет рынок труда цифровизация, на форуме KAZENERGY рассказал заместитель председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Нурлан Тажибаев, передает корреспондент BAQ.KZ.
"Сегодня мы живем в эпоху четвертой промышленной революции. Аналитики всего мира сходятся во мнении: будущая экономика определяется не только развитием технологий, но и тем, насколько мы сумеем сохранить и укрепить человеческий капитал. Рабочие профессии всегда были опорой экономики, и объявление 2025 года Годом рабочих профессий стало символом признания их исключительной роли в развитии страны", - отметил Тажибаев.
По его словам, цифровизация приведет к двоякому эффекту на рынке труда. С одной стороны, к 2030 году появится до 78 млн новых рабочих мест, с другой - около 92 млн будут утрачены из-за автоматизации. При этом автоматизация уже затрагивает не только физический труд, но и "беловоротничковые" профессии, где ИИ берет на себя аналитические и когнитивные задачи.
 
Сегодня в Казахстане занято около 9,3 млн человек, из них 1,5 млн трудятся в электроэнергетике. Средний возраст работников отрасли составляет около 40 лет, при этом треть из них моложе 34 лет. В ближайшие годы экономике потребуется дополнительно около 1,5 млн специалистов, из них порядка 68 тыс. - в электроэнергетике, атомной и нефтегазовой сфере.
 
Наибольший спрос ожидается на диспетчеров, инженеров, энергетиков и специалистов по электроснабжению. Вместе с тем перспективными становятся новые профессии: инженеры по ВИЭ, аналитики данных в энергетике, эксперты по цифровым платформам.
"Регулярное обновление навыков становится ключевым приоритетом. Мы должны готовить специалистов, владеющих технологиями цифрового диспетчерского управления, облачной аналитикой и цифровыми двойниками. Такие компетенции востребованы крупнейшими мировыми компаниями", - сказал зампред.
Он также подчеркнул важность внедрения цифрового банка навыков, который уже содержит более 12 тыс. компетенций, а также развитие системы квалификаций, позволяющей официально подтверждать знания специалистов.
 
Особое внимание уделяется безопасности труда. Для этого создаются цифровые карты предприятий и рисков, что позволяет оперативно выявлять угрозы.

В качестве примера Тажибаев привел венгерскую АЭС "Пакш", где вокруг станции выстроена целая система подготовки кадров по стандартам МАГАТЭ. Подобный опыт, по его мнению, необходимо учитывать и в Казахстане.
"Мы вступаем в новую эпоху, где энергия будущего определяется не только технологиями, но и людьми, которые стоят за ними. Будущее страны рождается в руках профессионалов", - резюмировал Нурлан Тажибаев.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.

